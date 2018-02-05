مقتل شقيقين بالرصاص على يد مجهولون بسبب "الخصومة" في قنا

لقي شقيقان مصرعهما، اليوم، بطلقات نارية على يد مجهولين قبل أن يفروا هاربين، بقرية كوم بلال التابعة لمركز نقادة في محافظة قنا.

تلقى اللواء علاء محمود العياط، مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد بمصرع شخصين إثر تلقيهما طلقات نارية بقرية كوم بلال التابعة لمركز نقادة شمال محافظة قنا.

وتبين بحسب المحضر، أن الجثتين لكلا من (عزاز. ع. س)، وشقيقه أحمد، إثر تلقيهما طلقات نارية على يد مجهولين لاذوا بالفرار، وأن الحادث جنائي بغرض الخصومة، وفق مصدر أمني.

شكل فريق بحث بإشراف اللواء أشرف رياض مدير المباحث واللواء علاء العياط مدير أمن قنا، للوصول إلى ملابسات الواقعة وأسبابها وضبط وإحضار المتهمين بارتكابها والسلاح المستخدم في الجريمة.