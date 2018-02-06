بالفيديو| طارق عبدالجابر: أخطأت في حق بلدي بعد عملي في قناة "الإخوان"

كشف الإعلامي طارق عبدالجابر، عن العلاقة التي كانت تجمعه بقناة الشرق الإخوانية، التي كان يعمل بها قبل أن يطلب العودة إلى البلاد من الرئيس عبدالفتاح السيسي، موضحًا انه ليس إخوانيًا ولا ينتمي لتلك الجماعة الإرهابية.

وأضاف عبدالجابر، خلال حواره في برنامج "العاصمة"،المذاع على قناة "العاصمة"، أن عمله بقناة الشرق الإخوانية كان خطأ كبيرا، موضحًا أنه أخطأ في حق نفسه وبلده وأهله بعد الانصياع لمناشدة أيمن النور الذي طلب منه العمل في قناة الشرق، متابعا: "لو عاد بيا الزمن لن أعيد نفس التجربة".

وأشار إلى أن هناك مهزلة كبيرة تحدث داخل قناة الشرق، لافتا إلى أن الإعلاميين الكبار يعيشون في رغد ورخاء بخلاف العاملين.