الصحة: أوقفنا مدير "العباسية".. ولا ندري الغرض من إظهار المرضى هكذا

قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن بيان وزارة الصحة يشمل إيقاف مدير مستشفى العباسية، وإيقاف 11 من طاقم التمريض، بسبب الصور والانتهاكات التي تم تداولها من قبل النائب محمد فؤاد.

ونفى مجاهد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامجه "العاشرة مساء"، المذاع عبر فضائية "دريم"، أن يكون الإيقاف بسبب التصوير فقط نظرًا لأنه غير قانوني وممنوع، مؤكدا أن الانتهاكات التي تحدث للمرضى مرفوضة أيضًا.

وتابع: "النهاردة مين له مصلحة أنه يصور مريض بالشكل ده، ويصدر الصورة برة للمريض بالشكل ده، وده هيبان بعد التحقيق".