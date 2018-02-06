تفاصيل مثيرة في واقعة القبض على سارق محل العمودي للمجوهرات

تمكنت مباحث شبرا الخيمة ثان من فك لغز جريمة السطو على محل العمودي للمجوهرات، وسرقة 20 كيلو ذهب.

وكان اللواء محمد الألفي مدير مباحث مديرية أمن القليوبية، قد تلقى إخطارًا من رئيس فرع البحث الجنائي بشبرا الخيمة العميد محمد عبدالهادي، بتنفيذ مجهول جريمة سطو على محل ذهب العمودي، بمحطة المرور بدائرة القسم.

وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث برئاسة اللواء محمد الألفي، وضم العميد محمد عبدالهادي رئيسا، والعقيد سامح القلقي مفتش المباحث، والمقدم محمد الشاذلي رئيس مباحث القسم، والنقيب محمد أسامة معاون المباحث.

بتكثيف التحريات وحصر علاقات المتغيب - والذي لم يستخدم هاتفه منذ ارتكاب الحادث، تبين أن مرتكب الجريمة يدعى "ياسر.س.ع"، كهربائي.

ورغم صعوبة التحريات، حيث لم يكن المتهم مسجلًا في جريمة مسبقة، تم عمل كمين أمني لمدة 4 أيام متتالية، بعد ملاحظة تردد المتهم على محل نظارات بشبرا الخيمة.

وأثناء عمل القوة الأمنية، حاول المتهم الهرب بعد مشاهدته للكمين، إلا أن المقدم محمد الشاذلي تمكن من ضبطه بعد مطاردة مثيرة.

عثر مع المتهم على 4 هواتف محمول، و10 خطوط، ومطواة قرن غزال.

وفي التحقيقات، تبين أن المتهم سبق وأن أجرى إصلاحات في كابلات كهرباء المحل، عندما كان "كافيتريا"، وقبل بيعه لصحابه، والذي حول مجاله للمشغولات الذهبية.

المتهم الذي يعرف مداخل المحل جيدًا، تسلل ليلًا إلى "مسقط" العقار المتواجد فيه المحل، وقام بكسر شفاط الهواء، ودخل من الحمام، ثم استخدم "مفكات" حديدية لكسر الباب الحديد وفتح الخزنة، وتمكن من سرقة محتويات المحل.

وبمواجهته بالتحريات، اعترف المتهم بارتكاب الحادث، وأنه قام بإخفاء المشغولات الذهبية في منزل تحت الإنشاء، وبمداهمة المنزل تم ضبط الكميات المسروقة.

وأحال قسم ثان شبرا الخيمة، القضية بعد فك طلاسمها إلى النيابة، والتي تستكمل التحقيقات في الحادث.