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الوطن

رئيس جامعة بنها يزور "هندسة شبرا" ويلتقي بالطلاب

اليوم PM 05:07
كتب: حسن صالح
رئيس جامعة بنها يزور "هندسة شبرا" ويلتقي بالطلاب

جانب من اللقاء

زار الدكتور السيد يوسف القاضي، رئيس جامعة بنها، كلية الهندسة بشبرا، اليوم، رافقه خلالها الدكتور رجب مجاهد عميد الكلية، وعدد من أساتذتها والتقى خلالها بطلاب الكلية واستعرض معهم الأحداث الجارية وحثهم على الانتظام في العلم وممارسة الأنشطة الطلابية.

واطمئن منهم على إعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول وطالبهم بالتعبير عن آرائهم وأفكارهم تجاه ما يحدث في الوطن بشرط أن يكون التعبير عن الرأي موضوعيا وفي إطار من الاحترام بين الطالب الذي يعبر عن رأيه وعما يتم توجيه الرأي إليه.

وقال إنني أخاطبكم لست كرئيسا للجامعة ولكن كأب لديه أبناء في مثل أعماركم وأكبر وهذا الذي ما أقوله لكم اليوم هو ما أقوله لأولادي في كل يوم باعتباركم أصحاب المستقبل في هذا الوطن وصناعته الآن.

وقال رئيس الجامعة إننا نعمل جميعا في إطار من الوطنية وحب الوطن الذي نشأنا فيه ونحيا على أرضه، مضيفا أن لدينا استحقاقا وطنيا يتمثل في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وعلينا أن نكون إيجابيين ونخرج إلى لجان الانتخاب وندلي بأصواتنا في الصناديق دون أدنى ضغط أو إملاءات ونقوم بذلك بدافع وطني خالص وبعيدا عن التعصب أو التحزب أو الإيملاءات.

وتمنى القاضي لطلاب الكلية قضاء سنوات دراسية تحمل في نهايتها للطلاب ذكريات طيبة وعقب انتهاء لقاء القاضي مع الطلاب قام بجولة تفقد خلالها ورش الكلية وأبدى ملاحظاته على عدد من المنتجات.

وطالب عميد الكلية بضرورة الحرص على تدريب الطلاب عمليا على المعدات الموجودة في مختلف الورش والعمل على تسويق المنتجات التي تتميز بجودتها وأثنى القاضي على القائمين على العمل بالورش وطالبهم بالاهتمام بالتسويق لهذه المنتجات المتنوعة والتي تلقى رواجا في السوق.

 

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