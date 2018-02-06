الأقصر تستضيف المؤتمر السنوي الرابع لجمعية سيدات أعمال

تستضيف مدينة الأقصر، المؤتمر السنوي الرابع لجمعية سيدات أعمال جمهورية مصر. في الفترة من 17 إلى 21 فبراير المقبل تحت عنوان "سيدات شركاء النجاح".

ومن المقرر أن يحضر حفل افتتاح المؤتمر هذا العام كل من الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة، والدكتور خالد فهمي، وزير البيئة، والدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، والسفير أحمد إيهاب جمال الدين، مساعد وزير الخارجية لحقوق الإنسان، والسفيرة إيناس مكاوي، مسؤولة شؤون المرأة والطفولة بجامعة الدول العربية، والسفيرة علياء غنام، مديرة إدارة منظمات المجتمع المدني في جامعة الدول العربية، بمشاركة أكثر من 120 سيدة أعمال من دول مختلفة.