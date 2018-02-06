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الوطن

رئيس الوزراء يناقش مع "عبد الغفار" تطوير منظومة التعليم العالي

اليوم PM 05:15
كتب: وائل سعد
رئيس الوزراء يناقش مع "عبد الغفار" تطوير منظومة التعليم العالي

إجتماع مجلس الوزراء "أرشيفية"

التقى المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي لاستعراض عدد من ملفات عمل الوزارة.

وخلال اللقاء، عرض الوزير ما قامت به الوزارة من جهود خلال الفترة الماضية لتطوير منظومة التعليم العالى بمختلف جوانبه، والتي تتعلق بالتعليم الجامعي والأهلي والجامعات التكنولوجية، هذا بالاضافة إلى ما يخص أفرع الجامعات العالمية التي يتم اقامتها في مصر.

كما تناول اللقاء متابعة للموقف التنفيذي الخاص بعدد من الجامعات الجديدة الجاري إنشاؤها ومنها جامعة العلمين الجديدة وجامعة المنصورة الجديدة، بالاضافة إلى جامعة بمنطقة جبل الجلالة وكذلك جامعة الملك سلمان، وما تتضمنه تلك الجامعات من أقسام وتخصصات مختلفة، مشيرًا إلى أنه من المنتظر بدء الدراسة في الجامعات التكنولوجية في كل من القاهرة الجديدة وقويسنا وبني سويف مع بداية العام الدراسي القادم.

كما عرض الوزير الموقف الخاص بحزمة التشريعات المتعلقة بمجال التعليم العالي، حيث أشار إلى أنه يوجد عدد من مشروعات القوانين التي تم اعدادها وأخرى جار الانتهاء منها تمهيدًا لعرضها على مجلس النواب، ومنها مشروع قانون الجامعات الأهلية، ومشروع قانون انشاء وكالة الفضاء المصرية، ومشروع قانون البحوث السريرية، ومشروع قانون حوافز العلوم والابتكار.

وقد حرص رئيس الوزراء خلال اللقاء على متابعة سير اعمال الفصل الدراسى الثاني من العام الجامعي، مؤكدًا على ضرورة الاهتمام بالانشطة الطلابية الثقافية والرياضية المختلفة، كما اطلع الوزير رئيس الوزراء على آخر المستجدات المتعلقة بالتشكيل الجديد للاتحاد الرياضي للجامعات والأنشطة المتوقعة خلال الفترة القادمة لتفعيل دوري الجامعات.

كما أشار الوزير خلال اللقاء إلى الموقف الخاص بتطوير معهد إعداد القادة ودوره المحوري في عمليات الثقيف وإعداد شباب الجامعات ليصبحوا قادة المستقبل، من خلال مجموعة من الدورات التدريبية التي يقدمها المعهد.

وخلال اللقاء شدد رئيس الوزراء على أهمية اتخاذ الاجراءات الخاصة بعمليات الصيانة الدورية لمختلف المرافق والمنشآت الحكومية بدقة بما يضمن الحفاظ على الأرواح والممتلكات.

كما تطرق اللقاء إلى دور المستشفيات الجامعية فى تقديم الخدمات الصحية لقطاع كبير من المواطنين على مستوى الجمهورية، وفي هذا الصدد وجه رئيس الوزراء بالانتهاء من إعداد دراسة متكاملة تتضمن مختلف الاحتياجات والمتطلبات وذلك فى إطار اهتمام الدولة بها وحرصها على دعمها وتطويرها للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة من خلالها.

من ناحية أخرى عرض الوزير مجمل الانشطة المقرر اقامتها خلال الفترة القادمة فى مجال التعليم العالى والبحث العلمى ومن أبرزها المنتدى الافريقي الثالث للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، والذي سوف يشارك فيه عدد كبير من وزراء التعليم العالى والبحث العلمي على مستوى الدول الافريقية، هذا بالاضافة مؤتمر تحت عنوان "نحو اطلاق طاقات المصريين" لاستعراض المقترحات الخاصة بربط البحث العلمى بخطط التنمية.      

 

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