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الوطن

"الحكومة": توقيع عقد إنشاء 3 صالات رياضية مغطاة كبرى

اليوم PM 05:01
كتب: وائل سعد
"الحكومة": توقيع عقد إنشاء 3 صالات رياضية مغطاة كبرى

رئيس الوزراء

التقى المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، اليوم، المهندس خالد عبدالعزيز وزير الشباب والرياضة، لاستعراض عدد من الملفات المتعلقة بعمل الوزارة وجهودها من أجل الارتقاء بالرياضة المصرية في مختلف المجالات.

وتناول الاجتماع الجهود المبذولة لإنشاء صندوق دعم الرياضة المصرية، يتم دعمه من جانب مجموعة من البنوك والشركات الكبرى، بعيدا عن الموازنة العامة للدولة، بهدف تلبية كافة متطلبات الارتقاء بمختلف مجالات الرياضة.

وأشار الوزير إلى أنه تم توقيع عقد لإنشاء 3 صالات مغطاة كبرى، بمدن شرم الشيخ والغردقة والأقصر، بالتعاون مع وزارة الإسكان، ضمن استعدادات مصر لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة اليد 2020/2021.

وأضاف أنه سيتم توقيع بروتوكول بين الوزارة وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لإتاحة فرص استثمارية ومشروعات للشباب يمكن إقامتها بمراكز الشباب على مستوى الجمهورية، تساهم في توفير فرص عمل للشباب وتتيح لهم اكتساب خبرات في مجال الأعمال.

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