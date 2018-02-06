تسجيل الدخول

الوطن

رئيس الوزراء يوافق على رعاية بطولة "مصر للتايكوندو" بمشاركة 245 لاعبا

اليوم PM 04:50
كتب: وائل سعد
رئيس الوزراء يوافق على رعاية بطولة "مصر للتايكوندو" بمشاركة 245 لاعبا

رئيس الوزراء يوافق علي رعاية بطولة مصر للتايكوندو بمشاركة 245 لاعبا

تابع المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماعه مع المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، اليوم، سير العمل بمركز شباب الأسمرات الذي يتم تنفيذه بتكلفة تصل إلى 150 مليون جنيه، لتهيئة مكان مناسب لرعاية طاقات النشء في هذه المنطقة، ويتم تنفيذه بالمشاركة بين وزارات الشباب والإنتاج الحربي والاستثمار.

وشهد اللقاء أيضا موافقة رئيس الوزراء على رعاية بطولة مصر الدولية للتايكوندو المقامة بالنادي الأولمبي بالإسكندرية، 24 و25 فبراير الجاري، بمشاركة 245 لاعبا من 45 دولة.

أخبار متعلقة

الانتاج الحربي يعتذر لـ

الانتاج الحربي يعتذر لـ"محمود عاشور"

تقدم نادي الانتاج الحربي باعتذار للحكم الدولي محمود عاشور، عقب اعتداء أحد التابعين للنادي على الحكم.

"المسابقات" تُغرم يوسف 15 ألف جنيه بسبب مؤتمر "الانتاج الحربي"

اجتمعت اليوم لجنة مسابقات القسم الأول برئاسة عامر حسين، وقررت تغريم محمد يوسف المدير الفني للأهلي مبلغ 15 ألف جنيه
غيابات بالجملة في صفوف سموحة قبل مواجهة الانتاج الحربي

غيابات بالجملة في صفوف سموحة قبل مواجهة الانتاج الحربي

أنهى فريق سموحة استعداداته لملاقاة نظيرة فريق الانتاج الحربي في المباراة المقرر لها غداً الأثنين على ملعب استاد
شوقي غريب يتعاقد مع نجله في الانتاج الحربي

شوقي غريب يتعاقد مع نجله في الانتاج الحربي

تعاقد شوقي غريب المدير الفني للانتاج الحربي مع نجله محمد شوقي غريب قادما من المقاولون العرب لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة.
"حلمي" يعلن تشكيل الزمالك أمام الانتاج الحربي

"حلمي" يعلن تشكيل الزمالك أمام الانتاج الحربي

أعلن محمد حلمي المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك عن تشكيلة فريقه لمواجهة فريق الإنتاج الحربي في السابعة مساء اليوم الأربعاء في اللقاء المؤجل بينهما م
وزير الانتاج الحربي: أعلنت الحرب على الفساد.. "ومفيش وساطة في التعينات لدينا"

وزير الانتاج الحربي: أعلنت الحرب على الفساد.. "ومفيش وساطة في التعينات لدينا"

قال اللواء الدكتور محمد العصار، وزير الانتاج الحربي، إن الوزارة تطور 296 مزلقان سكة حديد بالتعاون مع وزارة النقل، بالإضافة إلى تصنيع700 عربة سكة حديد محلياً بال

أخبار قد تعجبك

التعليقات

أحدث الأخبار

بالفيديو| حفل زفاف أسطوري لابنة رئيس نادي شهير

بالفيديو| حفل زفاف أسطوري لابنة رئيس نادي شهير

ضبط 7 سائقين يتعاطون المخدرات بقنا

ضبط 7 سائقين يتعاطون المخدرات بقنا

محافظ سوهاج: ربط قرية نقنق بمحطة مياه دار السلام

محافظ سوهاج: ربط قرية نقنق بمحطة مياه دار السلام

"دكتوراة" بسياحة وفنادق حلوان توصي بـإنشاء مركز بحوث بالوزارة

"دكتوراة" بسياحة وفنادق حلوان توصي بـإنشاء مركز بحوث بالوزارة

"أبو تيج" تنهي الليلة العاشرة من عرض "زعف النخيل"

"أبو تيج" تنهي الليلة العاشرة من عرض "زعف النخيل"

اختيارات الوطن

6 نصائح لقيادة آمنة خلال الغبار والعواصف الترابية

6 نصائح لقيادة آمنة خلال الغبار والعواصف الترابية

مصادر: القبض على الراقصة جوهرة التي "هزت فيس بوك" بسبب "بدلة الرقص"

مصادر: القبض على الراقصة جوهرة التي "هزت فيس بوك" بسبب "بدلة الرقص"

بالصور| القصة الكاملة للعثور على طالبة داخل

بالصور| القصة الكاملة للعثور على طالبة داخل "شنطة تاكسي" في أسيوط

7 زيارات للرئيس السيسي إلى الإمارات ترسخ شراكة استراتيجية وثيقة

7 زيارات للرئيس السيسي إلى الإمارات ترسخ شراكة استراتيجية وثيقة

«اختفاء إجبارى» لرسائل «البنا» وتكفيريات «قطب» بمعرض الكتاب

«اختفاء إجبارى» لرسائل «البنا» وتكفيريات «قطب» بمعرض الكتاب

الأكثر قراءة

عاجل