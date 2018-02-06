رئيس الوزراء يوافق على رعاية بطولة "مصر للتايكوندو" بمشاركة 245 لاعبا

تابع المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماعه مع المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، اليوم، سير العمل بمركز شباب الأسمرات الذي يتم تنفيذه بتكلفة تصل إلى 150 مليون جنيه، لتهيئة مكان مناسب لرعاية طاقات النشء في هذه المنطقة، ويتم تنفيذه بالمشاركة بين وزارات الشباب والإنتاج الحربي والاستثمار.

وشهد اللقاء أيضا موافقة رئيس الوزراء على رعاية بطولة مصر الدولية للتايكوندو المقامة بالنادي الأولمبي بالإسكندرية، 24 و25 فبراير الجاري، بمشاركة 245 لاعبا من 45 دولة.