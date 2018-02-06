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الوطن

"علوم الإسكندرية" تنظم زيارة لإدارة الحرب الكيميائية بالقاهرة

اليوم PM 05:32
كتب: فاطمة محمود
"علوم الإسكندرية" تنظم زيارة لإدارة الحرب الكيميائية بالقاهرة

جانب من الزيارة

نظمت كلية العلوم جامعة الإسكندرية، زيارة ميدانية لأعضاء هيئة التدريس وطلاب قسم الكيمياء للمعامل الرئيسية، لإدارة الحرب الكيمائية بالقاهرة.

واستقبل الزيارة اللواء أركان حرب السيد حسين إبراهيم مدير الإدارة، واللواء أركان حرب عبد السلام محمد رئيس الأركان، ولفيف من القيادات العسكرية من مديري المعامل الرئيسية، وذلك بدار الحرب الكيميائية بجاردنيا.

وتضمن برنامج الزيارة، التعرف على أنشطة المعامل المتنوعة، مثل معمل علوم المواد، ومعامل التحاليل الكيميائية، والبيولوجية والإشعاعية المميزة لإدارة الحرب الكيميائية، وتم التعرف على جميع الإمكانيات البحثية وأجهزة القياسات المختلفة.

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