6 نصائح لقيادة آمنة خلال الغبار والعواصف الترابية

تتعرض البلاد حاليًا لموجة من العواصف الترابية، والغبار، مما يشكل خطر على السلامة أثناء القيادة، يمكن أن تصل لانقلاب السيارة.

وتستعرض "الوطن" نصائح للقيادة بأمان في الرياح والغبار:

1) عدم القيادة بسرعة عالية، حيث تسبب العواصف الترابية؛ حتى الخفيف منها، في اختلال توازن السيارة.

2) التأكد من استعمال الأضواء الأمامية، والخلفية للسيارة، لكن ليست بدرجة قوية حتى لا تؤثر على رؤية الآخرين على الطريق.

3) إغلاق نوافذ السيارة جيدا لمنع دخول الغبار داخل السيارة.

4) ترك مسافة مناسبة مع باقي السيارات.

5) التأكد من نظافة الزجاج الأمامي والخلفي للسيارة.

6) البحث عن طرق تخلوا من الأشجار قدر الإمكان.