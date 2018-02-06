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الوطن

إسماعيل يناقش مع عماد الدين الخدمات الصحية المقدمة بالعاصمة الإدارية

اليوم PM 05:18
كتب: وائل سعد
إسماعيل يناقش مع عماد الدين الخدمات الصحية المقدمة بالعاصمة الإدارية

رئيس الوزراء خلال لقاءاته اليوم

التقى المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء اليوم الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة والسكان لمتابعة الخدمات الصحية المقدمة في العاصمة الإدارية الجديدة.

وأوضح وزير الصحة أنه سيتم إنشاء مدينة طبية في العاصمة الإدارية الجديدة تتضمن خدمات طبية في مختلف التخصصات على أعلى مستوى بما في ذلك مستشفيات متخصصة في مجال أمراض النساء والتوليد والأطفال، فضلاً عن معهد تمريض ومركز تدريب للأطباء والكوادر الطبية والفنية.

ووجه رئيس مجلس الوزراء باتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة لتخصيص الأرض التي سيتم إقامة المدينة الطبية عليها، فضلاً عن اختيار مبنى مناسب ليكون مقر للهيئات الثلاثة التي نص عليها قانون التأمين الصحي الجديد والتي ستتولى الإشراف على التمويل والرقابة والجودة والرعاية الصحية بهدف ضمان توفير أعلى مستوى من الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

من ناحية أخرى، عرض وزير الصحة خلال اللقاء الجهود المبذولة في إطار حملة علاج مرضي فيروس سي في الفترة الماضية والتي ساهمت في علاج مليون ونصف مواطن، مشيراً إلى الخطوات الجاري اتخاذها لاستكمال الحملة للقضاء تماما على الفيروس.

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