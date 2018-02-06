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الوطن

تفاصيل الحصول على وحدات سكنية وسيارات من مزاد "المالية"

اليوم PM 05:18
كتب: سمر إيهاب
تفاصيل الحصول على وحدات سكنية وسيارات من مزاد "المالية"

وزارة المالية

أعلنت الهيئة العامة للخدمات الحكومية، التابعة لوزارة المالية، عن إجراء مزاد علني لبيع سيارات ووحدات سكنية بضائع حكومية، كالتالي:

أولا: جلسة مزاد 11 فبراير 2018

لبيع محلات ووحدات سكنية بعمارات مشروع الإسكان الاجتماعي محافظة الشرقية، ويقام المزاد بقاعة مجلس مدينة أبو كبير بمحافظة الشرقية.

ثانيا: جلسة مزاد 12 فبراير 2018

لبيع سيارات جمارك الإسكندرية، مرسيدس وبي إم دبليو، وجاجور، وجيب، وبيجو، وشيروكي، وبيع بضائع جمارك الإسكندرية، ويقام المزاد بقاعة النادي المصري بعين الصيرة، بجوار حديقة الفسطاط.

ثالثا: جلسة مزاد 13 فبراير 2018

لبيع سيارات هيئة الرقابة الإدارية متسوبيشي، ودايو، وبيجو، ومرسيدس، وسيارات وبضائع جهات حكومية، ويقام المزاد بقاعة النادي المصري بعين الصيرة، بجوار حديقة الفسطاط.

رابعا: جلسة مزاد 14 فبراير 2018

لبيع محلات، وتقام بقاعة المجلس الشعبي المحلي، شارع المتحف.

خامسا جلسة مزاد 14/2/2018

لبيع سيارات جمارك سفاجا، وبورسعيد، ماركات فولفو، وبي ام دبليو، وهيونداي، ولادا، ورينو.

ويُشترط لدخول المزاد شراء كراسة الشروط والمواصفات من الإدارة المركزية للشؤون المالية والإدارية، بالهيئة العامة للخدمات الحكومية، بعنوان 7 شارع الدكتور محمد حامد فهمي، شارع التحرير، الدقي، أمام بنك فيصل الإسلامي، بمبلغ 300 جنيه، إضافة إلى مبلغ 10 آلاف جنيه تأمين دخول المزاد.

وتبدأ جلسات المزاد الساعة 12 ظهرا، ويتم دفع 30% من القيمة للبضائع فور رسو المزاد، والسداد نقدا أو بشيك معتمد من البنك باسم الهيئة العامة للخدمات الحكومية.

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