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الوطن

آخرها سلطنة عمان.. 6 دول وقعت مع مصر اتفاقيات إنشاء صناديق استثمار

اليوم PM 05:32
كتب: هبة وهدان
آخرها سلطنة عمان.. 6 دول وقعت مع مصر اتفاقيات إنشاء صناديق استثمار

جانب من زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي لسلطنة عمان

في الآونة الاخيرة، فعّلت مصر صناديق استثمار مع عدد من الدول على الصعيد المحلي أو الإقليمي أو الدولي، بهدف تطوير التعاون الاقتصادي بين مصر والبلدان الأخرى، واليوم اختتم الرئيس عبدالفتاح السيسي، زيارته الأولى لسلطنة عمان، باتفاق الطرفان على دراسة إنشاء صندوق استثماري، لزيادة الاستثمارات المتبادلة بين البلدين.

وتستعرض "الوطن" أبرز الدول التي أنشات صناديق استثمارية مع مصر.

تونس:

في 11 نوفمبر من العام الماضي، وقعت سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، مع وزير التجارة التونسي عمر الباهي، اتفاقية إنشاء مجلس استثماري مشترك بين البلدين، والذي يهدف إلى تسهيل وتشجيع ضخ استثمارات من المستثمرين المصريين والتونسيين في البلدين.

السودان وإثيوبيا:

في يناير من العام الجاري شارك الرئيس عبدالفتاح السيسي بالقمة الثلاثية التي عُقدت بأديس أبابا مع كلا من الرئيس السوداني عُمر البشير، ورئيس الوزراء الإثيوبي هيلاماريام ديسالين، وخلال القمة اتفق الثلاث أطراف على تفعيل الصندوق الاستثماري المشترك بين الدول الثلاثة لتمويل مشروعات البنية التحتية.

الإمارات وروسيا:

في منتصف عام 2015، أعلن منير فخري عبدالنور، وزير التجارة والصناعة آنذاك، إن مصر وروسيا والإمارات اتفقوا على إنشاء صندوق استثماري مشترك بين الدول الثلاثة، وأنه وفقا للاتفاق بين الدول الثلاث يتولى كل من بنكي "الأهلي" و"مصر" وصندوق الاستثمار السيادي الروسي للاستثمار وصندوق أبوظبي تغطية رأسمال الصندوق المشترك الجديد.

السعودية:

في إبريل 2014، وقعت القاهرة والرياض اتفاقية لإنشاء صندوق استثمار بقيمة 60 مليار ريـال، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي والعاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، الاتفاق وقع عليه كل من ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان ووزيرة الاستثمار داليا خورشيد.

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