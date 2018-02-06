"حي الزيتون": غدا فتح حوار مجتمعي حول اسم بديل لشارع سليم الأول

قال اللواء هشام عبدالحميد رئيس حي الزيتون، إنه سيفتح غدًا حوار مجتمعي أمام أهالي الحي للإدلاء بمقترحاتهم بشأن تعديل اسم شارع "سليم الأول" بالزيتون، وذلك بعد قرار محافظة القاهرة بتغيير اسم الشارع بناءً على طلب الدكتور محمد صبري الدالي، أستاذ التاريخ المعاصر بجامعة حلوان، بأنه لا يصح إطلاق اسم أول مستعمر لمصر، والذي أفقدها استقلالها وحولها لمجرد ولاية من ولايات الدولة العثمانية إلى جانب قتل آلاف المصريين خلال دفاعهم عنها وأعدم آخر سلطان مملوكي "طومان باي" وحل الجيش المصري.

وأضاف لـ"الوطن" أن هناك مواطن تقدم بدعوى قضائية لتغيير اسم الشارع وحصل على حكم بذلك، مستندًا على أن "سليم الأول" ارتكب أخطاء ومذابح بحق الشعب المصري، ولايصح تسمية الشارع باسمه أو تخليده.

وأشار إلى أنه يفضل وضع اسم شخصية تاريخية مصرية لها إنجازات عظيمة سواء لمصر أو ينتمى لحي الزيتون، مؤكدًا على رفضه لوضع اسم أي شخصية تنتمي لأي قوى احتلال، وأكد أنه يقترح أسماء مثل محمد فريد وخلافه والأمر في النهاية متروك للمواطنين وسكان الشارع.