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الوطن

بعد إعادة تركيب يده المبتورة.. مريض: "هفضل أحمد ربنا طول عمري"

اليوم AM 04:16
كتب: محمود البدوي
بعد إعادة تركيب يده المبتورة.. مريض: "هفضل أحمد ربنا طول عمري"

أرشيفية

أعرب مُواطن يُدعى هشام حسن الباز، تمت إعادة تركيب يده المبتورة إلى ذراعه مرة أخرى، عن سعادته البالغة من نجاح العملية الجراحية التي أجريت له في المستشفى الجامعي بالإسماعيلية، موضحًا أنه يشعر بتحسن في حالته الصحية بعد تلك العملية الناجحة.

وأضاف "الباز"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "العاصمة"، على قناة "العاصمة"،  أنه لم يكن يتخيل أن الأطباء سوف ينجحون في تلك المهمة، موضحا: "الحمد لله إيدي رجعت لوضعها الطبيعي مرة أخرى، وهفضل أحمد ربنا حتى آخر ساعة من عمري".

وتابع قائلا: "الدم بدأ يجري فيها، بس الإحساس ضعيف شوية".

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