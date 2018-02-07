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الوطن

بالفيديو| مظاهر بزخ وترف في افتتاح مركز غسيل كلى ببلقاس بالدقهلية

اليوم AM 04:11
كتب: أحمد حامد دياب
بالفيديو| مظاهر بزخ وترف في افتتاح مركز غسيل كلى ببلقاس بالدقهلية

مظاهر الافتتاح

عرض الإعلامي وائل الإبراشي، في برنامجه "العاشرة مساء" عبر فضائية "دريم" تقريرًا عن مظاهر ترف بالغة في افتتاح مركز كلى بالدقهلية.

وقال الإبراشي إن مواطنين من مركز بلقاس بمحافظة الدقهلية نقلوا له صور افتتاح مركز كلى بحضور المحافظ وسط مظاهر احتفالية بالغة.

واستنكر الإبراشي، ذلك بالرغم من وجود أزمة في القطاع الصحي في مصر وحاجة المرضى للأدوية والمستلزمات غير الموجودة بالمركز.

وقال الدكتور محمد غازي، طبيب بالمركز إنه تم إنفاق مبالغ باهظة بالرغم من وجود أزمة في المستلزمات والأدوية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع البرنامج أن المريض، يقوم بشراء كل المستلزمات من الخارج لعدم وجودها بالمستشفى.

 

 

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