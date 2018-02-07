بكري: إساءة أماني الخياط للشعب العماني إهانة لا يمكن أن تغتفر

قال الكاتب الصحفي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، إن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى سلطنة عمان لها مؤشرات مهمة، وتأكيد للدور الذي تلعبه عُمان مع الدول العربية، موضحًا أن سلطنة عُمان لها دور كبير مع مصر، ورفضت مقاطعتها سابقًا، وساندتها بعد ثورة 30 يونيو.

وأضاف "بكري"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج " حضرة المواطن"، على قناة "الحدث اليوم"، أن أماني الخياط أساءت للشعب العماني إهانة لا يمكن أن تغتفر بأي حال من الأحوال، ولا يمكن أن يقبل بها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وننتظر رد الأعلى للإعلام.