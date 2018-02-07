عضو لجنة الدراما بـ"الأعلى للإعلام": لا نسع لقمع الحريات

قالت خيرية البشلاوي، عضو لجنة الدراما بالمجلس الأعلى للإعلام، إن الدراما الحالية لا تتناول ما تمر به البلاد من محاربة للإرهاب وإنشاء بنية تحتية قوية، موضحًا أن لجنة الدراما بالمجلس الأعلى للإعلام لا تسعى لقمع الحريات، وأنها تسعى فقط للانضباط.

وأضافت البشلاوي"، خلال حوارها في برنامج "يحدث في مصر"، على قناة "إم بي سي مصر"، أن الدراما لها تأثير قوي جدًا في تكوين الصورة الذهنية لكل شيء، حتى البلد الذي ننتمي إليه، ويجب الاهتمام بها.

وأكدت "البشلاوي"، أن كل ما تطالب به هو عرض الأعمال الدرامية التليفزيونية على الرقابة بعد الانتهاء منها.