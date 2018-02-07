تسجيل الدخول

الوطن

عضو لجنة الدراما بـ"الأعلى للإعلام": لا نسع لقمع الحريات

اليوم AM 04:51
كتب: محمود البدوي
عضو لجنة الدراما بـ"الأعلى للإعلام": لا نسع لقمع الحريات

أرشيفية

قالت خيرية البشلاوي، عضو لجنة الدراما بالمجلس الأعلى للإعلام، إن الدراما الحالية لا تتناول ما تمر به البلاد من محاربة للإرهاب وإنشاء بنية تحتية قوية، موضحًا أن لجنة الدراما بالمجلس الأعلى للإعلام لا تسعى لقمع الحريات، وأنها تسعى فقط للانضباط.

وأضافت البشلاوي"، خلال حوارها في برنامج "يحدث في مصر"، على قناة "إم بي سي مصر"،  أن الدراما لها تأثير قوي جدًا في تكوين الصورة الذهنية لكل شيء، حتى البلد الذي ننتمي إليه، ويجب الاهتمام بها.

وأكدت "البشلاوي"، أن كل ما تطالب به هو عرض الأعمال الدرامية التليفزيونية على الرقابة بعد الانتهاء منها.

أخبار متعلقة

أحمد عيد: "خلاويص" ينتمي إلى أفلام الدراما الاجتماعية

أحمد عيد: "خلاويص" ينتمي إلى أفلام الدراما الاجتماعية

قال النجم أحمد عيد إن فيلمه الجديد "خلاويص" ينتمي إلى نوعية أفلام الدراما الاجتماعية، التي تتلامس مع السياسة الحاضرة في كل مناحي الحياة.
المخرج محمد فاضل: "الأدب علمني الدراما التليفزيونية"

المخرج محمد فاضل: "الأدب علمني الدراما التليفزيونية"

قال المخرج محمد فاضل، إن الأدب هو الذي علمه الدراما التليفزيونية، مضيفا أن مشواره مع
بدء اجتماع لجنة الدراما بـ"الأعلى للإعلام" لبحث مشاكل الإنتاج

بدء اجتماع لجنة الدراما بـ"الأعلى للإعلام" لبحث مشاكل الإنتاج

بدأ اجتماع غرفة صناعة السينما وأعضاء لجنة الدراما التابعة للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، منذ قليل، حيث يعد الاجتماع الثاني الذي يعقد لمناقشة سبل حل مشاكل الإنتاج
خالد دياب: الدراما مهنة البحث عن المشاكل وتقديمها للناس

خالد دياب: الدراما مهنة البحث عن المشاكل وتقديمها للناس

علق المخرج خالد دياب، على انتقاده الدائم بتشويه سمعة مصر بأفلامه مثل "عسل أسود" سابقا وحاليا طلق صناعي، موضحًا أنه ليس لديه مشكلة في انتقاد الفيلم فنيا.
من "جنية" إلى "سايس سيارات".. "سيمون" تتألق في الدراما التليفزيونية

من "جنية" إلى "سايس سيارات".. "سيمون" تتألق في الدراما التليفزيونية

بنظرة وابتسامة وروح تنشر البهجة، طلت على جمهورها، دائمًا بصوت مليئ بالفرحة والسعادة، تخلق حالة من المرح والحب بمجرد ظهورها على الشاشات، قالت عن نفسها "أنا بردو
فاضل: لجنة الدراما "الأعلى للإعلام" لن تمس حرية الإبداع

فاضل: لجنة الدراما "الأعلى للإعلام" لن تمس حرية الإبداع

أكد المخرج محمد فاضل رئيس لجنة الدراما بالأعلى للإعلام، عدم صحة ما أثير حول رغبة اللجنة في عرض الأعمال على اللجنة قبل عرضها على المنتجين أو الشاشة .وأشار في تصر

أخبار قد تعجبك

التعليقات

أحدث الأخبار

 شمس الكويتية تستعد لإطلاق ثلاث أغنيات

 شمس الكويتية تستعد لإطلاق ثلاث أغنيات

بالفيديو والصور| فنانة مصرية ترسم جرافيتي عمر الشريف بأعرق شوارع جنيف

بالفيديو والصور| فنانة مصرية ترسم جرافيتي عمر الشريف بأعرق شوارع جنيف

موجز الـ6 صباحا| قطع المياه عن المهندسين والصحفيين وميت عقبة 24 ساعة

موجز الـ6 صباحا| قطع المياه عن المهندسين والصحفيين وميت عقبة 24 ساعة

"قومي المرأة" يشيد بخريجة إعلام عاملة بمصنع جنوب بورسعيد

"قومي المرأة" يشيد بخريجة إعلام عاملة بمصنع جنوب بورسعيد

التوعية بالانتخابات الرئاسية لـ"الشباب المصري" ببورسعيد

التوعية بالانتخابات الرئاسية لـ"الشباب المصري" ببورسعيد

اختيارات الوطن

فى أزمة «الشويفات»: «الصحة» تنفى و«التعليم» تغلق المدرسة.. والطالب محجوز

فى أزمة «الشويفات»: «الصحة» تنفى و«التعليم» تغلق المدرسة.. والطالب محجوز

تصوير «المرضى النفسيين بالعباسية» يفتح النار على «الصحة»

تصوير «المرضى النفسيين بالعباسية» يفتح النار على «الصحة»

بالفيديو والصور| لقاء بين السيسي و"بن زايد" في أحد المراكز التجارية بأبو ظبي‎

بالفيديو والصور| لقاء بين السيسي و"بن زايد" في أحد المراكز التجارية بأبو ظبي‎

6 نصائح لقيادة آمنة خلال الغبار والعواصف الترابية

6 نصائح لقيادة آمنة خلال الغبار والعواصف الترابية

بالصور| القصة الكاملة للعثور على طالبة داخل

بالصور| القصة الكاملة للعثور على طالبة داخل "شنطة تاكسي" في أسيوط

الأكثر قراءة

عاجل