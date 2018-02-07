بالفيديو| والد الطفلة أشرقت يكشف كواليس مشاركتها في "ذا فويس كيدز"

قال والد الطفلة أشرقت، التي وصلت لنهائي برنامج "ذا فويس كيدز"، إن الفنان كاظم الساهر كان يختار الطفل حمزة من بداية البرنامج.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي وائل الإبراشي، في برنامجه "العاشرة مساء" عبر فضائية "دريم"، أن كاظم الساهر اختار أغاني خفيفة لحمزة لبيض من أجل ألا يلفت النظر إليه، ويٌظهر قدراته ليتفاجأ به الجمهور في آخر أغنية في التصفيات النهائية.

ونفى والد أشرقت أن يكون هناك عمد لعدم فوز ابنته بالبرنامج مضيفًا:"حمزة كان معاه سيف وأشرقت كان معاها خنجر".

وأوضح والد أشرقت أنه كان يختار الأغاني لابنته من بداية البرنامج ولكنه فوجئ بأن البرنامج يفرض عليها أن تغني أغنية "الناس الرايقة" في العرض النهائي.