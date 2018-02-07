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الوطن

"قومي المرأة" يشيد بخريجة إعلام عاملة بمصنع جنوب بورسعيد

اليوم AM 05:47
كتب: هبه صبيح
"قومي المرأة" يشيد بخريجة إعلام عاملة بمصنع جنوب بورسعيد

قومى المرأة ببورسعيد

أعربت نجلاء إدوارد مقررة قومي المرأة ببورسعيد، عن سعادتها عندما وجدت إحدى الفتيات العاملات بمصنع الضفاير بجنوب بورسعيد من خريجات كلية الإعلام.

وأشادت إدوارد بفتيات بورسعيد اللاتي يعملن في أي مجال ويثبتن جدارتهن في أي أعمال تسند إليهن ولا ينتظرن الوظيفة الحكومية.

وأوضحت مقررة قومي المرأة ببورسعيد أن هناك فتيات أخريات حاصلات على كلية تربية وكليات أخرى يعملن داخل المصانع وهؤلاء سيكون لهن دور كبير ومكانة مرموقة فهن يبدأن الطريق من بدايته إلى أن يصبحن في يوم ما من أصحاب المصانع.

وأكدت أن الفتاة التي تبحث عن العمل هي التي تتحمل مسؤولية نفسها وأيضا يعتمد عليها كعامود أساسي في أسرتها، وأنهت حديثها مع الفتاة قائلة: "إنتي بنت مصر بجد".

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