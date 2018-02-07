موجز الـ3 صباحا| إعدام 4 بتهمة جلب مخدرات.. وحملة ضد الكلاب الضالة

تقدم "الوطن" موجز أخبار الـ3 صباحا، وتستعرض فيه أبرز ما نشر من أخبار خلال الـ3 ساعات الماضية، حيث قضت محكمة جنايات البحر الأحمر برئاسة المستشار محروس محمد على، رئيس المحكمة بإعدام 4 أشخاص بينهم يمنيان اثنان ومصريان، لجلبهم كمية كبيرة من الأقراص المخدرة عن طريق البحر بمنطقة "برنيس" بمرسى علم.

كانت معلومات وردت لفرع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بجنوب الصعيد، تفيد قيام 4 أشخاص بجلب كمية كبيرة من مخدر الكبتاجون المخدر عن طريق البحر، بالقرب من سواحل منطقة برنيس جنوب مرسى علم.

وتم إخطار اللواء أحمد عمر، مساعد وزير الداخلية لمكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، وتم إعداد الأكمنة اللازمة لضبط المتهمين، تحت إشراف العقيد مروان العيسوى، مدير فرع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بجنوب الصعيد، بمشاركة الرائد شهاب جابر، مدير مكتب الادارة العامة لمكافحة المخدرات بالبحر الأحمر.

وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المختصة، تم ضبط 4 أشخاص، هما اثنين من اليمن، واثنين من مصر، وبحوزتهم 55 ألف قرص مخدر كبتاجون، بشاطئ منطقة برنيس جنوب البحر الأحمر، كما عثر بحوزتهم على ومبالغ مالية وهواتف محمولة تحرير محضر بالواقعة وإحالتها لمحكمة الجنايات التي أصدرت حكمها.

من جهة أخرى، أعدمت لجنة إعدام الكلاب، بمديرية الطب البيطري، بمحافظة الفيوم، 38 كلبًا ضالاً، في حملة بعددٍ من أحياء مدينة الفيوم، بعد شكاوى من المواطنين من انتشار الكلاب الضالة في محيط سكنهم، وفقًا لبيان صحفي، مساء اليوم.

وقال الدكتور موسى سليمان وكيل وزارة الطب البيطري بالمحافظة، في البيان الصحفي، مساء اليوم، إن لجنة إعدام الكلاب برئاسة الدكتورة مروة صلاح، توجهت إلى شارع الوابورات بمنطقة الشيخ حسن، ومحيط سور محلج القطن، وأعدمت 13 كلبًا ضالاً، ثم توجهت إلى محيط مستشفى مكة ومدرسة الفنية بنات بمنطقة الحادقة، وأعدمت 15 كلبًا آخر، ثم توجهت اللجنة عند منطقة كفر القرعة، وعند مدرسة التقوى ومنطقة رفعت عزمي، وأعدمت 10 كلاب أخرى.

إعدام 4 أشخاص بينهم يمنيان بتهمة جلب أقراص مخدرة عبر البحر الأحمر

"بيطري الفيوم" يعدم 38 كلبا في عدد من أحياء المدينة

بالفيديو محمود الخيامي يوجه رسالة خاصة لعبد المجيد عبدالله

حملة موسى مصطفى موسى: لا ديمقراطية دون ديمقراطيين

أستاذ إعلام بجامعة القاهرة: هل من حق "الإعلاميين" محاسبة أماني الخياط؟

الحكومة اليوم كشف تفاصيل حالة "طالب الشويفات" وإلغاء دعم الوقود