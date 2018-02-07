تسجيل الدخول

الوطن

موجز الـ3 صباحا| إعدام 4 بتهمة جلب مخدرات.. وحملة ضد الكلاب الضالة

اليوم AM 03:14
كتب: أحمد حامد دياب
موجز الـ3 صباحا| إعدام 4 بتهمة جلب مخدرات.. وحملة ضد الكلاب الضالة

إعدام

تقدم "الوطن" موجز أخبار الـ3 صباحا، وتستعرض فيه أبرز ما نشر من أخبار خلال الـ3 ساعات الماضية، حيث قضت محكمة جنايات البحر الأحمر برئاسة المستشار محروس محمد على، رئيس المحكمة بإعدام 4 أشخاص بينهم يمنيان اثنان ومصريان، لجلبهم كمية كبيرة من الأقراص المخدرة عن طريق البحر بمنطقة "برنيس" بمرسى علم. 

كانت معلومات وردت لفرع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بجنوب الصعيد، تفيد قيام 4 أشخاص بجلب كمية كبيرة من مخدر الكبتاجون المخدر عن طريق البحر، بالقرب من سواحل منطقة برنيس جنوب مرسى علم.

وتم إخطار اللواء أحمد عمر، مساعد وزير الداخلية لمكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، وتم إعداد الأكمنة اللازمة لضبط المتهمين، تحت إشراف العقيد مروان العيسوى، مدير فرع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بجنوب الصعيد، بمشاركة الرائد شهاب جابر، مدير مكتب الادارة العامة لمكافحة المخدرات بالبحر الأحمر.

وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المختصة، تم ضبط 4 أشخاص، هما اثنين من اليمن، واثنين من مصر، وبحوزتهم 55 ألف قرص مخدر كبتاجون، بشاطئ منطقة برنيس جنوب البحر الأحمر، كما عثر بحوزتهم على ومبالغ مالية وهواتف محمولة تحرير محضر بالواقعة وإحالتها لمحكمة الجنايات التي أصدرت حكمها.

من جهة أخرى، أعدمت لجنة إعدام الكلاب، بمديرية الطب البيطري، بمحافظة الفيوم، 38 كلبًا ضالاً، في حملة بعددٍ من أحياء مدينة الفيوم، بعد شكاوى من المواطنين من انتشار الكلاب الضالة في محيط سكنهم، وفقًا لبيان صحفي، مساء اليوم.

وقال الدكتور موسى سليمان وكيل وزارة الطب البيطري بالمحافظة، في البيان الصحفي، مساء اليوم، إن لجنة إعدام الكلاب برئاسة الدكتورة مروة صلاح، توجهت إلى شارع الوابورات بمنطقة الشيخ حسن، ومحيط سور محلج القطن، وأعدمت 13 كلبًا ضالاً، ثم توجهت إلى محيط مستشفى مكة ومدرسة الفنية بنات بمنطقة الحادقة، وأعدمت 15 كلبًا آخر، ثم توجهت اللجنة عند منطقة كفر القرعة، وعند مدرسة التقوى ومنطقة رفعت عزمي، وأعدمت 10 كلاب أخرى.

إعدام 4 أشخاص بينهم يمنيان بتهمة جلب أقراص مخدرة عبر البحر الأحمر

"بيطري الفيوم" يعدم 38 كلبا في عدد من أحياء المدينة

بالفيديو محمود الخيامي يوجه رسالة خاصة لعبد المجيد عبدالله

حملة موسى مصطفى موسى: لا ديمقراطية دون ديمقراطيين

أستاذ إعلام بجامعة القاهرة: هل من حق "الإعلاميين" محاسبة أماني الخياط؟

الحكومة اليوم كشف تفاصيل حالة "طالب الشويفات" وإلغاء دعم الوقود

 

أخبار متعلقة

إعدام 4 أشخاص بينهم يمنيان بتهمة جلب أقراص مخدرة عبر البحر الأحمر 

إعدام 4 أشخاص بينهم يمنيان بتهمة جلب أقراص مخدرة عبر البحر الأحمر 

قضت محكمة جنايات البحر الأحمر برئاسة المستشار محروس محمد على، رئيس المحكمة بإعدام 4 أشخاص بينهم يمنيان اثنان ومصريان، لجلبهم كمية كبيرة من الأقراص المخدرة عن طر
أمن الجيزة: ضبط عاطلين بحيازتهما أقراص مخدرة في الوراق

أمن الجيزة: ضبط عاطلين بحيازتهما أقراص مخدرة في الوراق

ضبطت مباحث الجيزة، تحت إشراف اللواء إبراهيم الديب مدير الإدارة العامة للمباحث، القبض على عاطلين بحيازتهما 534 قرصا مخدرا، في أثناء مرورهما بكمين أمني في الوراق
ضبط عاطل وبحوزته أقراص مخدرة خلال ترويجها في مطروح

ضبط عاطل وبحوزته أقراص مخدرة خلال ترويجها في مطروح

تمكن ضباط مباحث قسم شرطة مطروح، من ضبط عاطل بحوزته كمية من الأقراص المخدرة خلال قيامه بترويجها على الشباب في المناطق والأحياء السكنية...
العثور على أقراص مخدرة بحوزة شيرين أثناء سفرها إلى باريس.. و"روشتة" تنهي الأزمة

العثور على أقراص مخدرة بحوزة شيرين أثناء سفرها إلى باريس.. و"روشتة" تنهي الأزمة

عثرت سلطات مطار القاهرة الدولي على أقراص مخدرة من عقار "زولام" والمدرج بجدول 2 داخل حقيبة السفر الخاصة بالفنانة شيرين عبدالوهاب، أثناء توجهها إلى باريس، من صال

أخبار قد تعجبك

التعليقات

أحدث الأخبار

 شمس الكويتية تستعد لإطلاق ثلاث أغنيات

 شمس الكويتية تستعد لإطلاق ثلاث أغنيات

بالفيديو والصور| فنانة مصرية ترسم جرافيتي عمر الشريف بأعرق شوارع جنيف

بالفيديو والصور| فنانة مصرية ترسم جرافيتي عمر الشريف بأعرق شوارع جنيف

موجز الـ6 صباحا| قطع المياه عن المهندسين والصحفيين وميت عقبة 24 ساعة

موجز الـ6 صباحا| قطع المياه عن المهندسين والصحفيين وميت عقبة 24 ساعة

"قومي المرأة" يشيد بخريجة إعلام عاملة بمصنع جنوب بورسعيد

"قومي المرأة" يشيد بخريجة إعلام عاملة بمصنع جنوب بورسعيد

التوعية بالانتخابات الرئاسية لـ"الشباب المصري" ببورسعيد

التوعية بالانتخابات الرئاسية لـ"الشباب المصري" ببورسعيد

اختيارات الوطن

فى أزمة «الشويفات»: «الصحة» تنفى و«التعليم» تغلق المدرسة.. والطالب محجوز

فى أزمة «الشويفات»: «الصحة» تنفى و«التعليم» تغلق المدرسة.. والطالب محجوز

تصوير «المرضى النفسيين بالعباسية» يفتح النار على «الصحة»

تصوير «المرضى النفسيين بالعباسية» يفتح النار على «الصحة»

بالفيديو والصور| لقاء بين السيسي و"بن زايد" في أحد المراكز التجارية بأبو ظبي‎

بالفيديو والصور| لقاء بين السيسي و"بن زايد" في أحد المراكز التجارية بأبو ظبي‎

6 نصائح لقيادة آمنة خلال الغبار والعواصف الترابية

6 نصائح لقيادة آمنة خلال الغبار والعواصف الترابية

بالصور| القصة الكاملة للعثور على طالبة داخل

بالصور| القصة الكاملة للعثور على طالبة داخل "شنطة تاكسي" في أسيوط

الأكثر قراءة

عاجل