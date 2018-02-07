تسجيل الدخول

الوطن

وكالة تركية: "غصن الزيتون" تطهر قرية "شيخ خورز" ومزارعها بعفرين

اليوم PM 06:01
كتب: وكالات
وكالة تركية: "غصن الزيتون" تطهر قرية "شيخ خورز" ومزارعها بعفرين

صورة أرشيفية

تمكنت قوات الجيش التركي وعناصر "الجيش السوري الحر"، اليوم الأربعاء، من السيطرة  قرية "شيخ خورز" والمزارع التابعة لها، وتلة "الحاوظ" شمالي عفرين، من وحدات "حماية الشعب" الكردية في إطار عملية "غصن الزيتون".

وقالت وكالة "الأناضول" التركية: إن القوات التركية وعناصر الجيش الحر، استطاعت تحرير قرية "شيخ خورز" ومزارع "شيخ خورز تحتاني"، و"شيخ خورز فوقاني"، و"شيخ خورز وسطاني" التابعة لناحية "بلبل"، شمالي عفرين. وتمكنت القوات والعناصر من السيطرة على تلة "الحاوظ" شمالي عفرين.

وبالسيطرة على القرية المذكورة والمزارع التابع لها، تكون القوات التركية والجيش الحر قد سيطرتا منذ بدء العملية على 40 نقطة في محيط عفرين، تشمل 24 قرية، وناحية، و3 مزارع، و12 تل وجبل استراتيجي.

 

أخبار متعلقة

تركيا: لا توجد خلافات مع روسيا بشأن عملية عفرين

تركيا: لا توجد خلافات مع روسيا بشأن عملية عفرين

قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو يوم الثلاثاء، إنه لا توجد أي خلافات بين تركيا وروسيا بشأن توغل أنقرة في منطقة عفرين بشمال سوريا
تركيا تواصل قصف مواقع "حماية الشعب" في "عفرين"

تركيا تواصل قصف مواقع "حماية الشعب" في "عفرين"

واصلت المدفعية والدبابات التركية، خلال الساعات الأخيرة، قصف أهداف عسكرية تابعة لوحدات "حماية الشعب" الكردية
الجيش التركي يحبط محاولة لاستهداف مواقعه بسيارة ملغومة في عفرين

الجيش التركي يحبط محاولة لاستهداف مواقعه بسيارة ملغومة في عفرين

أحبطت القوات المسلحة التركية، محاولة تنفيذ هجوم انتحاري بواسطة سيارة مفخخة، تستهدف مواقعها ومواقع الجيش
"اختاري أي عائلة".. صورة تفضح انتهاكات الجيش التركي في عفرين

"اختاري أي عائلة".. صورة تفضح انتهاكات الجيش التركي في عفرين

"اختاري أي عائلة".. صورة تفضح انتهاكات الجيش التركي في عفرين

أخبار قد تعجبك

التعليقات

أحدث الأخبار

متطرفون بوذيون يهدمون منازل لمسلمي الروهينجا شمال أراكان

متطرفون بوذيون يهدمون منازل لمسلمي الروهينجا شمال أراكان

خادم الحرمين الشريفين يستقبل وزيرة خارجية الهند

خادم الحرمين الشريفين يستقبل وزيرة خارجية الهند

بالصور| محافظ دمياط يستقبل رئيس وفد الاتحاد الأوروبي لبحث التعاون

بالصور| محافظ دمياط يستقبل رئيس وفد الاتحاد الأوروبي لبحث التعاون

بالفيديو الصور| لطيفة تدشن ألبومها الجديد "فريش" من تونس

بالفيديو الصور| لطيفة تدشن ألبومها الجديد "فريش" من تونس

بالصور| "الرجل الشجرة".. مرض نادر عجز عن علاجه الأطباء

بالصور| "الرجل الشجرة".. مرض نادر عجز عن علاجه الأطباء

اختيارات الوطن

من ملاعب كرة القدم إلى كرسي الرئاسة.. ضيوف يسير على خطى جورج وايا

من ملاعب كرة القدم إلى كرسي الرئاسة.. ضيوف يسير على خطى جورج وايا

بالصور|

بالصور| "زفة بلدي" احتفالا بعودة "فتاة أسيوط"

مصاعد دواوين الحكومة: أرواح المواطنين تحت رحمة «الصيانة».. والمسئولون فى أمان

مصاعد دواوين الحكومة: أرواح المواطنين تحت رحمة «الصيانة».. والمسئولون فى أمان

"خائنة أم لا".. رجل يقتل زوجته خنقا: ضربتني ورفضت تعاشرني

فى أزمة «الشويفات»: «الصحة» تنفى و«التعليم» تغلق المدرسة.. والطالب محجوز

فى أزمة «الشويفات»: «الصحة» تنفى و«التعليم» تغلق المدرسة.. والطالب محجوز

الأكثر قراءة

عاجل