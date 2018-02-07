وكالة تركية: "غصن الزيتون" تطهر قرية "شيخ خورز" ومزارعها بعفرين

تمكنت قوات الجيش التركي وعناصر "الجيش السوري الحر"، اليوم الأربعاء، من السيطرة قرية "شيخ خورز" والمزارع التابعة لها، وتلة "الحاوظ" شمالي عفرين، من وحدات "حماية الشعب" الكردية في إطار عملية "غصن الزيتون".

وقالت وكالة "الأناضول" التركية: إن القوات التركية وعناصر الجيش الحر، استطاعت تحرير قرية "شيخ خورز" ومزارع "شيخ خورز تحتاني"، و"شيخ خورز فوقاني"، و"شيخ خورز وسطاني" التابعة لناحية "بلبل"، شمالي عفرين. وتمكنت القوات والعناصر من السيطرة على تلة "الحاوظ" شمالي عفرين.

وبالسيطرة على القرية المذكورة والمزارع التابع لها، تكون القوات التركية والجيش الحر قد سيطرتا منذ بدء العملية على 40 نقطة في محيط عفرين، تشمل 24 قرية، وناحية، و3 مزارع، و12 تل وجبل استراتيجي.