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الوطن

الحكومة توافق على إنشاء لجنة تنفيذية لصندوق تطوير التعليم

اليوم PM 05:43
كتب: وائل سعد
الحكومة توافق على إنشاء لجنة تنفيذية لصندوق تطوير التعليم

احد اجتماعات مجلس الوزراء

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه، اليوم، على مشروع قرار بشأن إنشاء اللجنة التنفيذية لصندوق تطوير التعليم، تختص بإبداء الراي في السياسات والخطط المتعلقة بتطوير وتحديث مجالات عمل الصندوق، تمهيداً للعرض على مجلس إدارة الصندوق.

كما يفوض مجلس الإدارة اللجنة التنفيذية في بعض الإجراءات التفصيلية، إلى جانب متابعة مجالات عمل الصندوق ودراسة شراكات الصندوق مع جهات فنية وتدريبية ومهنية وثقافية تتيح تقديم خدمات تعليمية لمشروعات الصندوق، فضلاً عن دراسة المشروعات الجديدة المقترحة من جانب صندوق تطوير التعليم وتنفيذ أية مهام أخرى يستلزمها الارتقاء بالنظام التعليمي لمشروعات الصندوق والتنسيق مع كافة الجهات المعنية في كل ما يخض هذه المشروعات.

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