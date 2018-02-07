تسجيل الدخول

الوطن

رئيس جامعة عين شمس يستقبل رئيس اتحاد "معا" الإقليمي للجامعات 

اليوم PM 06:08
كتب: أحمد أبوضيف
رئيس جامعة عين شمس يستقبل رئيس اتحاد "معا" الإقليمي للجامعات 

جانب من اللقاء

استقبل الدكتور عبد الوهاب عزت، رئيس جامعة عين شمس، والدكتور نظمي عبد الحميد، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور علي عوني مدير مركز جارهردت للخدمة المجتمعية ورئيس اتحاد "معا" الإقليمي للجامعات لبحث سبل التعاون في مجال الخدمات المجتمعية، وذلك بحضور الدكتور رشا كمال، مدير وحدة رعاية الطلاب الوافدين بمكتب العلاقات الدولية بالجامعة ومنسق الجامعة باتحاد "معا".

يذكر أن جامعة عين شمس هي الجامعة الحكومية الوحيدة المتأهلة للدور النهائي بمسابقة "معا" الإقليمية للترابط المجتمعي وحصل طلابها المشاركين على المركز الثاني فى المسابقة.

وفي ختام اللقاء أهدى الدكتور عبد الوهاب عزت شهادات تقدير للطلاب المشاركين في المسابقة وللدكتورة رشا كمال.

كما اصطحب الدكتورعبد الوهاب عزت الوفد في جولة بقصر الزعفران. 

 

 

 

أخبار متعلقة

محافظ الدقهلية يشيد بالمشاركة المجتمعية لدعم الخدمات الطبية

محافظ الدقهلية يشيد بالمشاركة المجتمعية لدعم الخدمات الطبية

أشاد الدكتور أحمد الشعراوي، محافظ الدقهلية، اليوم، بجهود المشاركة المجتمعية للارتقاء بمنظومة الخدمات الطبية بالمحافظة.
وزير البترول يجتمع مع محافظ الإسكندرية لتعزيز الخدمات المجتمعية 

وزير البترول يجتمع مع محافظ الإسكندرية لتعزيز الخدمات المجتمعية 

التقى اللواء الدكتور رضا فرحات محافظ الإسكندرية، بالمهندس طارق المُلا وزير البترول والثروة والمعدنية وأعضاء مجلس النواب، مساء أمس
جامعة المنصورة تحتفل بتخريج الدفعة السابعة من الطلاب الوافدين

جامعة المنصورة تحتفل بتخريج الدفعة السابعة من الطلاب الوافدين

نظمت كلية الطب جامعة المنصورة، احتفالية بتخريج الدفعة السابعة من الطلاب الوافدين بطب المنصورة، وعددهم 19 طالب بينهم 11 فلسطينيا و6 ماليزيين، وسوريين، بمدرج..
الطيب لـ"الطلاب الوافدين": تمسكوا بالمنهج الأزهري وكونوا سفراء للإسلام

الطيب لـ"الطلاب الوافدين": تمسكوا بالمنهج الأزهري وكونوا سفراء للإسلام

أكد الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، ورئيس مجلس إدارة المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، أهمية أن يتمسك الطلاب الوافدين بالمنهج العلمي الأزهري، عقيدة وفكرا وسلوكا، ك
رئيس جامعة أسوان يلتقي الطلاب الوافدين

رئيس جامعة أسوان يلتقي الطلاب الوافدين

رئيس جامعة أسوان يلتقي بالطلاب الوافدين
دليل الطالب| إجراءات تنسيق قبول الطلاب الوافدين بالجامعات والمعاهد

دليل الطالب| إجراءات تنسيق قبول الطلاب الوافدين بالجامعات والمعاهد

يسعى العديد من الطلاب العرب والأفارقة إلى الدراسة بمصر، والبعض لا يعرف طرق التقديم للالتحاق، ويقدم "دليل الطالب" الكيفية المطلوبة للتقديم.

أخبار قد تعجبك

التعليقات

أحدث الأخبار

منعطف بارز في ألمانيا مع انتقال وزارة المالية إلى اليسار

منعطف بارز في ألمانيا مع انتقال وزارة المالية إلى اليسار

متطرفون بوذيون يهدمون منازل لمسلمي الروهينجا شمال أراكان

متطرفون بوذيون يهدمون منازل لمسلمي الروهينجا شمال أراكان

خادم الحرمين الشريفين يستقبل وزيرة خارجية الهند

خادم الحرمين الشريفين يستقبل وزيرة خارجية الهند

بالصور| محافظ دمياط يستقبل رئيس وفد الاتحاد الأوروبي لبحث التعاون

بالصور| محافظ دمياط يستقبل رئيس وفد الاتحاد الأوروبي لبحث التعاون

بالفيديو الصور| لطيفة تدشن ألبومها الجديد "فريش" من تونس

بالفيديو الصور| لطيفة تدشن ألبومها الجديد "فريش" من تونس

اختيارات الوطن

من ملاعب كرة القدم إلى كرسي الرئاسة.. ضيوف يسير على خطى جورج وايا

من ملاعب كرة القدم إلى كرسي الرئاسة.. ضيوف يسير على خطى جورج وايا

بالصور|

بالصور| "زفة بلدي" احتفالا بعودة "فتاة أسيوط"

مصاعد دواوين الحكومة: أرواح المواطنين تحت رحمة «الصيانة».. والمسئولون فى أمان

مصاعد دواوين الحكومة: أرواح المواطنين تحت رحمة «الصيانة».. والمسئولون فى أمان

"خائنة أم لا".. رجل يقتل زوجته خنقا: ضربتني ورفضت تعاشرني

فى أزمة «الشويفات»: «الصحة» تنفى و«التعليم» تغلق المدرسة.. والطالب محجوز

فى أزمة «الشويفات»: «الصحة» تنفى و«التعليم» تغلق المدرسة.. والطالب محجوز

الأكثر قراءة

عاجل