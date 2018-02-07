رئيس جامعة عين شمس يستقبل رئيس اتحاد "معا" الإقليمي للجامعات 

استقبل الدكتور عبد الوهاب عزت، رئيس جامعة عين شمس، والدكتور نظمي عبد الحميد، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور علي عوني مدير مركز جارهردت للخدمة المجتمعية ورئيس اتحاد "معا" الإقليمي للجامعات لبحث سبل التعاون في مجال الخدمات المجتمعية، وذلك بحضور الدكتور رشا كمال، مدير وحدة رعاية الطلاب الوافدين بمكتب العلاقات الدولية بالجامعة ومنسق الجامعة باتحاد "معا".

يذكر أن جامعة عين شمس هي الجامعة الحكومية الوحيدة المتأهلة للدور النهائي بمسابقة "معا" الإقليمية للترابط المجتمعي وحصل طلابها المشاركين على المركز الثاني فى المسابقة.

وفي ختام اللقاء أهدى الدكتور عبد الوهاب عزت شهادات تقدير للطلاب المشاركين في المسابقة وللدكتورة رشا كمال.

كما اصطحب الدكتورعبد الوهاب عزت الوفد في جولة بقصر الزعفران.