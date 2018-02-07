محافظ سوهاج: قافلة طبية بقرية فزارة الشرقية الجمعة المقبلة

أعلن الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، عن تنفيذ قافلة طبية بقرية فزارة الشرقية بمركز المراغة، يوم الجمعة القادم 9 من فبراير الجاري بالتعاون مع جامعة سوهاج، وكلية الصيدلة ومديرية الصحة بالمحافظة، والوحدة المحلية لمركز ومدينة المراغة، وذلك في إطار حرص المحافظة على الارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة للمواطن السوهاجي.

وأوضح المحافظ، أن القافلة ستقدم الخدمة الطبية من إجراء الكشوفات والتحاليل والأشعة والتحويلات وصرف الأدوية بالمجان، وتضم القافلة نخبه من الأطباء والأخصائيين من المستشفي الجامع في تخصصات "عظام ـ مسالك ـ أطفال ـ جهاز هضمي ـ أنف واذن وحنجرة".

وكلف عبد المنعم، الوحدة المحلية بتقديم الدعم الكامل لإنجاح القافلة في الوصول إلي أكبر عدد ممكن من المواطنين، موجها الشكر لجامعة سوهاج، وكلية الصيدلة والقائمين علي القافلة لجهدهم المبذول والمشاركة الدائمة للمحافظة، وما تقدمه الدولة لخدمة المواطنين، مؤكدا ان جامعة سوهاج، هي قاطرة التنمية في المحافظة، متمنيا المزيد من التعاون بين المحافظة وجامعة سوهاج خلال المرحلة القادمة في سبيل تحقيق التنمية الشاملة على أرض سوهاج.