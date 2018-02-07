تسجيل الدخول

الوطن

بالصور| بدء توافد النواب للمشاركة في افتتاح مقر "دعم مصر" بشبرا

اليوم PM 06:09
كتب: حسن صالح
بالصور| بدء توافد النواب للمشاركة في افتتاح مقر "دعم مصر" بشبرا

جانب من الإفتتاح

بدأ عدد من نواب البرلمان عن ائتلاف دعم مصر التوافد على مقر الائتلاف بشبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، للمشاركة في تدشين المقر الجديد للائتلاف، حيث حضر المهندس محمد زكي السويدي، رئيس الائتلاف ومتحدث البرلمان، الدكتور صلاح حسب الله والنواب احمد بدوي عضو لجنة الاتصالات، والدكتور محمد سليم نائب رئيس حزب مستقبل وطن، والدكتور محمد عطية الفيومي والنائبة سولاف درويش واللواء وليد حبيب مدير عام الائتلاف، واللواء حسن ناجي نائب رئيس حزب الحرية والنائب حسين عشماوي.

وقال النائب صلاح حسب الله المتحدث باسم البرلمان، إن قيادات الائتلاف ستلتقي اللواء محمود عشماوي محافظ القليوبية على هامش افتتاح المقر، لبحث عدد من المشكلات المتعلقة بسكان المحافظة، وبحث سبل التعاون المشترك خلال الفترة المقبلة، بين أعضاء الائتلاف والجهاز التنفيذي.

يذكر أن الائتلاف، افتتح مقره في أسوان منذ أيام بمشاركة المهندس محمد السويدي رئيس الائتلاف، وعدد من قياداته والتقى عدد من القيادات الشعبية بالمحافظة، وشدد على أهمية دعم الرئيس، مستعرضا عدد من إنجازاته.

أخبار متعلقة

محافظ القليوبية يوزع تعويضات ضحايا حادث "أسانسير الموت"

محافظ القليوبية يوزع تعويضات ضحايا حادث "أسانسير الموت"

توجه اللواء محمود عشماوي، محافظ القليوبية، لأسر ضحايا مصعد مستشفى بنها الجامعي في
محافظ القليوبية يلتقي ببعض مسؤولي "التخطيط العمراني" و"الهابيتات"

محافظ القليوبية يلتقي ببعض مسؤولي "التخطيط العمراني" و"الهابيتات"

التقى اللواء محمود عشماوي، محافظ القليوبية، بعدد من مسئولي هيئة التخطيط العمراني ومنظمة "الهابيتات" التابعة لوزارة الإسكان برئاسة الدكتورة نهال المغربل المسئولة
محافظ القليوبية يجتمع بممثلي بعض الجمعيات العاملة لاستعراض أنشطتها

محافظ القليوبية يجتمع بممثلي بعض الجمعيات العاملة لاستعراض أنشطتها

أكد اللواء محمود عشماوي، محافظ القليوبية، على أهمية الدور الذي تقوم به جمعيات ومؤسسات المجتمع المدني، مشددا على دعم المحافظة لاستكمال هذا الدور الذي يقوم على تط
"مصر السلام" تطالب محافظ القليوبية بالتدخل لإصلاح وإنارة الطرق

"مصر السلام" تطالب محافظ القليوبية بالتدخل لإصلاح وإنارة الطرق

رصدت مؤسسة مصر السلام للتنمية وحقوق الإنسان، تضرر عشرات المئات من المواطنين مستخدمي طريق قليوب شبين القناطر الذي يخدم قرى مركز قليوب ومركز شبين القناطر والذي فق
محافظ القليوبية وبدوي يدشنان "برلمان شباب طوخ"

محافظ القليوبية وبدوي يدشنان "برلمان شباب طوخ"

أعلن النائب أحمد بدوي عضو مجلس النواب عن دائرة طوخ وقها، تدشين أول برلمان للشباب بطوخ، بمشاركة 250 شابا وفتاة من من أبناء المركز ومدينة قها، بحضور اللواء...
محافظ القليوبية يضع خطة لمنع وجود قمامة بشوارع شبرا الخيمة

محافظ القليوبية يضع خطة لمنع وجود قمامة بشوارع شبرا الخيمة

عقد اللواء محمود عشماوى محافظ القليوبية، اليوم، اجتماعا مع رئيس مدينة شبرا الخيمة ورؤساء حي غرب وحي شرق شبرا الخيمة ونوابهم ومساعديهم؛

أخبار قد تعجبك

التعليقات

أحدث الأخبار

خادم الحرمين الشريفين يستقبل وزيرة خارجية الهند

خادم الحرمين الشريفين يستقبل وزيرة خارجية الهند

بالصور| محافظ دمياط يستقبل رئيس وفد الاتحاد الأوروبي لبحث التعاون

بالصور| محافظ دمياط يستقبل رئيس وفد الاتحاد الأوروبي لبحث التعاون

بالفيديو الصور| لطيفة تدشن ألبومها الجديد "فريش" من تونس

بالفيديو الصور| لطيفة تدشن ألبومها الجديد "فريش" من تونس

بالصور| "الرجل الشجرة".. مرض نادر عجز عن علاجه الأطباء

بالصور| "الرجل الشجرة".. مرض نادر عجز عن علاجه الأطباء

"المأذونين" تنظم مؤتمرا جماهيريا في طوخ لدعم السيسي

"المأذونين" تنظم مؤتمرا جماهيريا في طوخ لدعم السيسي

اختيارات الوطن

من ملاعب كرة القدم إلى كرسي الرئاسة.. ضيوف يسير على خطى جورج وايا

من ملاعب كرة القدم إلى كرسي الرئاسة.. ضيوف يسير على خطى جورج وايا

بالصور|

بالصور| "زفة بلدي" احتفالا بعودة "فتاة أسيوط"

مصاعد دواوين الحكومة: أرواح المواطنين تحت رحمة «الصيانة».. والمسئولون فى أمان

مصاعد دواوين الحكومة: أرواح المواطنين تحت رحمة «الصيانة».. والمسئولون فى أمان

"خائنة أم لا".. رجل يقتل زوجته خنقا: ضربتني ورفضت تعاشرني

فى أزمة «الشويفات»: «الصحة» تنفى و«التعليم» تغلق المدرسة.. والطالب محجوز

فى أزمة «الشويفات»: «الصحة» تنفى و«التعليم» تغلق المدرسة.. والطالب محجوز

الأكثر قراءة

عاجل