بالصور| بدء توافد النواب للمشاركة في افتتاح مقر "دعم مصر" بشبرا

بدأ عدد من نواب البرلمان عن ائتلاف دعم مصر التوافد على مقر الائتلاف بشبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، للمشاركة في تدشين المقر الجديد للائتلاف، حيث حضر المهندس محمد زكي السويدي، رئيس الائتلاف ومتحدث البرلمان، الدكتور صلاح حسب الله والنواب احمد بدوي عضو لجنة الاتصالات، والدكتور محمد سليم نائب رئيس حزب مستقبل وطن، والدكتور محمد عطية الفيومي والنائبة سولاف درويش واللواء وليد حبيب مدير عام الائتلاف، واللواء حسن ناجي نائب رئيس حزب الحرية والنائب حسين عشماوي.

وقال النائب صلاح حسب الله المتحدث باسم البرلمان، إن قيادات الائتلاف ستلتقي اللواء محمود عشماوي محافظ القليوبية على هامش افتتاح المقر، لبحث عدد من المشكلات المتعلقة بسكان المحافظة، وبحث سبل التعاون المشترك خلال الفترة المقبلة، بين أعضاء الائتلاف والجهاز التنفيذي.

يذكر أن الائتلاف، افتتح مقره في أسوان منذ أيام بمشاركة المهندس محمد السويدي رئيس الائتلاف، وعدد من قياداته والتقى عدد من القيادات الشعبية بالمحافظة، وشدد على أهمية دعم الرئيس، مستعرضا عدد من إنجازاته.