محافظ سوهاج: استمرار أعمال النظافة بحي الكوثر

أعلن الدكتور أيمن عبدالمنعم، محافظ سوهاج، استمرار أعمال النظافة بالشوارع والميادين والمناطق الصناعية بحي الكوثر، مشددًا على جميع الوحدات المحلية للمراكز والمدن والقرى والأحياء بتنفيذ خطة المحافظة للنظافة والتجميل، ورفع كفاءة الشوارع والميادين وصيانة أعمدة الإنارة بالشوارع الرئيسية والفرعية، وتقديم خدمات متميزة للمواطنين.

ومن جانبه قال إيهاب فرغلي، رئيس الوحدة المحلية لحي الكوثر، إنه تم إحلال وتجديد إنارة الشوارع، وتركيب كشافات إنارة جديدة، بدلا من القديمة والمتهالكة بشوارع الحي والبوابة الرئيسية ومنطقة البنوك، كما تم القيام بحملة نظافة مكبرة بشوارع وميادين الحي ومنطقة مجمع الصناعات الصغيرة، وتم رفع القمامة والمخلفات بمنطقة الهناجر.