هشام سليمان: "كنت سعيد لما يوسف شاهين خلاني مدير إنتاج فيلم المهاجر"

تحدث الإعلامي هشام سليمان رئيس شبكة قنوات "dmc"، عن المخرج الراحل يوسف شاهين، في ندوة بعنوان "يوسف شاهين.. 10 سنوات على رحيله"، ضمن فعاليات الدورة 49 من معرض القاهرة الدولي للكتاب.

وقال سليمان: "فكرت ماذا أقول اليوم عن يوسف شاهين ولم يعرفه الناس وأريد أن أحصد أفلام يوسف شاهين في قصيدة وذكر خلال المقالة أفلام ليوسف شاهين منها سكوت هنصور وسيدة القطار وبياع الخواتم وهي فوضي واسكندرية ليه وحدوتة مصرية.

وأضاف عن علاقته بشاهين قائلا:"كنت في مكتب شاهين 3 سنوات وميعرفش اسمي وطلب مني اقوم بعمل معاينة لاختيار جبل لتصوير فيلم المهاجر وقرأت المشهد وجمعت كل الجبال المناسبة ورقيا وطلب مني اختار واحد واعطي له صورته وسألني عن وقت تصوير هذه الصورة وقولت ليه معرفش وقال لي عشان حمار لأن الظل بيوضح وقت التصوير".

واستكمل حديثه قائلا:"كنت سعيد جدا لما أخبرني اني هكون مدير انتاج لفيلم المهاجر، ومن جمايل يوسف شاهين عليا نصيحتين اتعلمتهم اولهم اني مكذبش في العمل والتانيه ان مينفعش الفهلوة في الشغل، وأغنية "تعرف تتكلم بلدي" في فيلم يوسف شاهين جمعت بين زويل وأم كلثوم ولم نشاهد هذا الجمع في اي عمل من قبل".

وتابع: "وفي عام 72 قدم فيلم العصفور والسنة التالية قامت الحرب وعبرنا والإذاعة قدمت اغنية فيلم العصفور رايحين شايلين في ايدينا سلاح، فهو كان عبقري والفنان المبدع هو اللي بيعبر عن مايريد أن يقوله مثل مافعل أحمد شوقي وحافظ ابراهيم وردهم علي بعض من خلال اشعارهم".