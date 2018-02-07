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الوطن

"أبوغالي موتورز" يقدم توكيل ألفا روميو بأحدث المعايير العالمية بمصر

اليوم PM 05:50
كتب: ياسر شعبان
"أبوغالي موتورز" يقدم توكيل ألفا روميو بأحدث المعايير العالمية بمصر

احتفلت شركة أبو غالي موتورز بتقديم توكيلها لسيارات الفا روميو خلال حفل افتتاح مبهر لتقديم العلامه العريقة للسوق المصرى وفق أحدث المعايير العالمية لشركة فيات كرايسلر أوتوموبيلز مصر، بحضور السفير الإيطالي بالقاهرة ولفيف من الإعلاميين وعشاق وملاك سيارات ألفا روميو في مصر.

جاء الإفتتاح على هيئة احتفالية أنيقة امتدت لعدة ساعات لتتضمن كلمة لكل من المهندس محمد أبو غالي، الرئيس التنفيذي لمجموعة أبو غالي موتورز، وفرانشيسكو موناكو، الرئيس التنفيذي لشركة فيات كرايسلر أوتوموبيلز مصر، والسيد جامباولو كانتينى، السفير الإيطالى بالقاهرة، ثم تلا ذلك افتتاح رسمي وجولة تفقدية لصالة العرض الحديثة، ثم جولة لتفقد مجمع مراكز الصيانة والمركز المتكامل لخدمة العملاء.

ولأول مرة فى مصر، تألقت موديلات ألفا روميو الأربع "ميتو، جوليتا ، ستيلفيو، وجوليا" بصالة عرض ألفا روميو الجديدة، في عودة قوية لسيارات ألفا روميو بإطلالتها المميزة لمصر.

وأعرب المهندس محمد أبو غالي، الرئيس التنفيذي لمجموعة أبو غالي موتورز، عن سعادته بتقديم ألفا روميو معتبرًا أن تلك الخطوة هي الأهم في التواصل مع عشاق ومحبي السيارات في مصر بما يسهم في أن تحقق تلك السيارات المكانة التي تستحقها في السوق المصري.

وقد أعتبر المهندس محمد أبو غالى سيارات ألفا روميو إضافة لمنظومة خدمات التنقل المتكاملة التي تقدمها مجموعة أبو غالي موتورز قائلا "نعتز بتقديم منظومة من خدمات التنقل المتكاملة فنحن متخصصون في كل ما يخص مجال النقل من بيع وإصلاح وتأجير وتمويل من خلال عدة علامات تجارية كبرى ونعمل في السوق المصري منذ ثمانينات القرن الماضي ونخدم ما يزيد عن 100 ألف عميل ولدينا أكثر من ثمانمائة موظف، فبالتأكيد سنمثل نحن أيضًا إضافة حقيقية لخدمة عشاق تلك السيارة الرائعة في مصر والتي تنضم لمنظومة خدماتنا المتكاملة."

ومن جانبه قال فرانشيسكو موناكو، الرئيس التنفيذي لشركة فيات كرايسلر أوتوموبيلز مصر "نحن سعداء بذلك الجهد الكبير الذي تقوم به مجموعة أبو غالي موتورز، لتعزيز مكانة سيارات ألفا روميو في مصر، وسنعمل على تعزيز تلك الجهود من خلال توافر الموديلات المختلفة وكذلك توافر قطع الغيار وعمليات الصيانة لخدمات ما بعد البيع، بما يضمن تنامي الثقة والإرتباط بين ألفا روميو وعشاقها."

وتأتي تلك الاضافة المتميزة وفق منظومة متكاملة لخدمات ما بعد البيع لسيارات ألفا روميو فكما هو معروف عن مجموعة أبو غالي موتورز أنها تقدم لعملائها مجموعة حلول تنقل متكاملة، وهو ما ساعدها على اكتساب ثقة عملائها عبر سنوات من العمل الجاد بالسوق المصري، وستقدم خدمات ما بعد البيع لسيارات ألفا روميو بمركز خدمة أبو غالي بمدينة العبور القادر على استيعاب وخدمة 150 سيارة يوميًا مع توفير جميع احتياجات العملاء من قطع غيار وخدمات مضافه لتلاقى توقعات عشاق الفا روميو في مصر.

ومن الجدير بالذكر أن تلك الخطوة هي تتويج لإستثمارات فاقت 70 مليون جنيه خلال العامين السابقين وأتاحت العديد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة بمجموعة أبو غالي موتورز.

"أبوغالي موتورز" يقدم توكيل ألفا روميو بأحدث المعايير العالمية بمصر
"أبوغالي موتورز" يقدم توكيل ألفا روميو بأحدث المعايير العالمية بمصر
"أبوغالي موتورز" يقدم توكيل ألفا روميو بأحدث المعايير العالمية بمصر
"أبوغالي موتورز" يقدم توكيل ألفا روميو بأحدث المعايير العالمية بمصر
"أبوغالي موتورز" يقدم توكيل ألفا روميو بأحدث المعايير العالمية بمصر
"أبوغالي موتورز" يقدم توكيل ألفا روميو بأحدث المعايير العالمية بمصر
"أبوغالي موتورز" يقدم توكيل ألفا روميو بأحدث المعايير العالمية بمصر
"أبوغالي موتورز" يقدم توكيل ألفا روميو بأحدث المعايير العالمية بمصر
"أبوغالي موتورز" يقدم توكيل ألفا روميو بأحدث المعايير العالمية بمصر

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