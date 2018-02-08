وكيل "الفلاحين": السيسي حمانا من طامة كبرى

قال أحمد جودة، وكيل النقابة العامة للفلاحين والمنتجين الزراعيين، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، حمى الفلاحين من طامة كبرى، وسعى مع الفلاحين لإيجاد اقتصاد بتقطيع الصحراء بطرق ساهمت في وصول الفلاحين لأراضي وزراعتها.

وأضاف "جودة"، خلال حواره ببرنامج "نقاش اقتصادي" عبر فضائية "الحدث اليوم"، أن أرض مصر لا ينبغي أن ينهض بها سوى أبنائها، مستنكرًا تجاهل الفلاحين في الحصول على أراضٍ لزراعتها.

وشدد على أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يعمل للمستقبل البعيد، لكننا بحاجة لنظرة منه للمعدمين وصغار الفلاحين للنهوض بمصر.