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الوطن

بالفيديو| طالبات يشتكين من التحرش الجماعي من طلاب مدرسة فنية مجاورة

اليوم AM 03:31
كتب: أحمد حامد دياب
بالفيديو| طالبات يشتكين من التحرش الجماعي من طلاب مدرسة فنية مجاورة

طالبات المدرسة

عرض الإعلامي وائل الإبراشي في برنامجه "العاشرة مساء" عبر فضائية "دريم" شكاوى عدد من طالبات إحدى المدارس الثانوية بالجيزة من تعرضهن للتحرش الجماعي من طلاب إحدى المدارس الفنية المجاورة لهن.

واشتكت عدد من الطالبات من تعرضهن للتحرش والمعاكسات الجماعية من طلاب المدرسة الفنية المجاورة لمدرستهن خاصة وأن موعد خروجهن يصادف موعد خروج طلاب المدرسة الفنية.

كما اشتكى عدد من أولياء الأمور من تعرض بناتهم للمعاكسات الجماعية والتحرش الذي وصل لأن تجمع بعد طلاب المدرسة الفنية حول إحدى الطالبات ونزعوا عنها ملابسها في وسط الشارع.

وقال عدد من أولياء الأمور إنهم يذهبوا للمدرسة يوميًا من أجل مرافقة بناتهم حتى لا يتعرضن للتحرش من طلاب المدارس الفنية.

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