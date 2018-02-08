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الوطن

محامي "جوهرة": مواصفات بدلة الرقص في مصر "بدعة" اختلقتها شرطة السياحة

اليوم AM 03:15
كتب: محمود البدوي
محامي "جوهرة": مواصفات بدلة الرقص في مصر "بدعة" اختلقتها شرطة السياحة

جوهرة

قال المحامي محمد صالح، محامي الراقصة الروسية إيكاترينا أندريفا الشهيرة بـ"جوهرة"، إنه يوجد الكثير من الراقصات الأجنبيات اللاتي يعملن داخل مصر بدون أوراق رسمية مثبتة، ورغم ذلك كانت موكلته الراقصة الوحيدة التي دخلت مصر بتأشيرة عمل بموافقة وزارة القوى العاملة.

وأضاف "صالح"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "العاشرة مساء"، على قناة "دريم"، مع الإعلامي وائل الإبراشي، أنه لا توجد مواصفات لبدلة الرقص في القانون المصري، وأن هذه الشروط "بدعة"، اختلقتها شرطة السياحة.

وتابع قائلا: "التهم الموجهة لموكلتي باطلة من أساسها".

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