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الوطن

"تموين الفيوم": استبعاد رئيس قسم رقابة تموينية ببندر أول

اليوم AM 04:55
كتب: ميشيل عبد الله
"تموين الفيوم": استبعاد رئيس قسم رقابة تموينية ببندر أول

المحاسب عبدالفتاح شرف، وكيل وزارة التموين بالفيوم

قال المحاسب عبد الفتاح شرف، وكيل وزارة التموين بمحافظة الفيوم، ورئيس لجنة محاربة الفساد بمديرية التموين بالمحافظة، إنه تقرر استبعاد رئيس قسم الرقابة التموينية بقسم أول الفيوم، وآخر، بناء على توصية الشؤون القانونية بالمديرية.

وأضاف وكيل الوزارة، في بيان صحفي، مساء الأربعاء، أننا نضرب بيد من حديد على كل أي مخالف، وتلقينا شكوى من "أ.م.أ "صاحب ثلاجة بدائرة تموين بندر أول، ضد رئيس قسم الرقابة التموينية بندر أول، لتحريره محضر ج.أ.ط رقم 72 لسنة 2018م، بناء على تقرير الطب البيطري، والذي أثبت أن المرور على محله في 12 ظهراً يوم 14 يناير الماضي، وذلك بالمخالفة لوقت حضورهم، والتي أثبتته الكاميرات بالمحل، في الساعة 2.55، ما يثبت عدم وجودهم أثناء التفتيش.

وأوضح وكيل الوزارة، أنه تمت إحالة المذكرة إلى الشئون القانونية، لاتخاذ اللازم قانونا،  والتي انتهت إلى هذه العبارة: "مراعاة لمبدأ الشفافية ودرءاً للشبهات، وأي مسئولية تنجم عن ذلك، وتحقيقاً لمبدأ حسن أداء العمل، مما يستوجب استبعاد كلا من محرر المحضر، ورئيس قسم الرقابة بإدارة تموين بندر أول الفيوم عن الأعمال الرقابية، وعرض مذكرة بمعرفة الشؤون القانونية إلى النيابة العامة للفصل في الموضوع".

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