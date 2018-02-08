بالصور| مدير أمن الفيوم يوجه باليقظة التامة وتوسيع دائرة الاشتباه

وجَّه اللواء خالد شلبي، مدير أمن الفيوم، الضباط والقوات الشرطية، المعينة في التمركزات والكمائن الأمنية، بمدينة الفيوم، بملاحظة الحالة وتوسيع دائرة الاشتباه السياسي، والجنائي، وإجراء الاستيقاف القانوني، وضبط ما يخل بالأمن في كل الخدمات والمأموريات.

وشدد مدير الأمن، وفقا لبيان أمني، مساء الأربعاء، على القوات المعينة بالخدمات، بضرورة أن تكون في حالة استنفار دائم، ويقظة مستمرة، ومواجهة أي خروج على الشرعية أو إخلال بأمن واستقرار البلاد.

كان مدير الأمن، التقى بالضباط والأفراد، وأثنى على المظهر الانضباطي المشرف لهم، وأسلوب تعاملهم مع المواطنين، والعمل على تطبيق القانون، واحترامه، وملاحقة الخارجين على القانون وضبطهم، ونبه مدير الأمن، على أهمية احترام المواطنين، والعمل بروح القانون، وشرح لأفراد قوات الشرطة، الظروف الأمنية الراهنة التي تمر بها البلاد، وما تتعرض له من مخاطر في الآونة الأخيرة.