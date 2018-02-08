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الوطن

بالفيديو| رصد أول حالة لتزوير أختام اللحوم الجديدة في الإسماعيلية

اليوم AM 05:20
كتب: أحمد حامد دياب
بالفيديو| رصد أول حالة لتزوير أختام اللحوم الجديدة في الإسماعيلية

الأختام المزورة

قال الدكتور أحمد الجارحي مدير التفتيش بإدارة الصحة العامة والمجازر إنه تم اكتشاف أولى حالات تزوير لأختام اللحوم الجديدة بمحافظة الإسماعيلية.

وأضاف خلال تقرير مصور لبرنامج "العاشرة مساء" عبر فضائية "دريم"، أنه تم ضبط كمية من اللحوم المذبوحة خارج السلخانة وعليها أختام مزورة في أول عملية تزوير للأختام الجديدة التي من المفترض صعوبة تزويرها نظرًا لتغييرها يوميًا.

من جهته قال اللواء ياسين طاهر محافظ الإسماعيلية إن المحافظة تعمل على مراقبة الأسواق باستمرار لضبط الأسعار وضمان وصول منتجات صحية للمواطنين.

وأكد طاهر أن المحافظة تواجه التلاعب في الأسعار والمنتجات المقدمة للمواطنين في الأسواق والمنافذ بحزم شديد للحفاظ على سلامة المواطنين.

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