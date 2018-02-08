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الوطن

عشرة قتلى جراء الزلزال في تايوان واستمرار البحث عن ناجين محتملين

اليوم PM 06:39
كتب: أ ف ب
عشرة قتلى جراء الزلزال في تايوان واستمرار البحث عن ناجين محتملين

زلزال تايوان

واصل المسعفون، اليوم، الخميس عمليات البحث عن ناجين محتملين في مبنى مائل في شكل خطير جراء الزلزال الذي ضرب تايوان وخلف وفق اخر حصيلة عشرة قتلى وسبعة مفقودين.

وتزداد عمليات الانقاذ صعوبة في مدينة هواليين السياحية (شرق) بسبب العديد من الهزات الارتدادية التي سجلت منذ وقوع الزلزال الذي بلغت قوته 6.4 درجات وخلف مساء الثلاثاء اضرارا في عدد من المباني والطرق.

ولا يزال مجمع يون تسوي الذي يضم مساكن ومطعما وفندقا ومتاجر اولوية لدى المسعفين الذين واصلوا عمليات البحث ليل الاربعاء.

وعثر على ثلاث جثث اضافية الخميس.

وروى احد المسعفين انه احتاج الى اربع عشرة ساعة لسحب جثة عامل في الفندق.

والقتلى العشرة هم خمسة تايوانيين واربعة صينيين وفيليبينية وفق السلطات.

اما المفقودون السبعة فهم خمسة مواطنين من الصين الشرقية وزوجان صينيان كنديان.

واسفر الزلزال ايضا عن اصابة اكثر من 250 شخصا، علما بانه الاعنف الذي تشهده هواليين منذ عقود.

ويأتي زلزال الثلاثاء بعد عامين من زلزال بالقوة نفسها ضرب مدينة تاينان في جنوب تايوان وتسبب بمقتل أكثر من 100 شخص. ولقي القسم الاكبر من الضحايا مصرعهم لدى انهيار مجمع سكني من 16 طبقة.

وتتعرض جزيرة تايوان الواقعة على تقاطع اثنتين من الصفائح التكتونية، لهزات ارضية باستمرار.

لكن أسوأ زلزال ضرب الجزيرة في العقود الاخيرة، وقع في سبتمبر 1999 بقوة 7,6 درجات وتسبب بمقتل نحو 2400 شخص.

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