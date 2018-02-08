"شبايك" يطالب الأحزاب بتشجيع المواطنين على الانخراط في العمل السياسي

طالب النائب سعيد شبايك، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني بضرورة التواجد في الشارع المصري والالتحام بالمواطنين وتشجيعهم على ضرورة الانخراط في العمل السياسي.

وقال النائب البرلماني في بيان اليوم، إن تحرك الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني في الشارع يملأ حاله الفراغ السياسي التي تسببت فيه الأنظمة الحاكمة السابقة، مؤكدا أن انخراط الشباب في العمل السياسي من خلال قنواته الشرعية يدعم التحول الديمقراطي الذي تيسر فيه القياده السياسية الحاليه تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى.

وأضاف شبايك، على الأحزاب أن تطرح برامج توعويه لرفع الوعي المجتمعي لدي الفرد والأسرة، وحثه على ضرورة المشاركة السياسية وممارسه كافه حقوقه التي كفلها له الدستور والقانون وفي مقدمتها ضرورة المشاركة في الإنتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها مارس المقبل.