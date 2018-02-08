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الوطن

قتيل في أول تفجير انتحاري في الرمادي منذ استعادتها من الجهاديين

اليوم PM 06:32
كتب: أ ف ب
قتيل في أول تفجير انتحاري في الرمادي منذ استعادتها من الجهاديين

صورة أرشيفية

أسفر تفجير انتحاري، اليوم الخميس، عن قتيل في مدينة الرمادي العراقية، هو الأول الذي يستهدف عاصمة محافظة الأنبار السنية منذ استعادتها من تنظيم الدولة الإسلامية قبل عامين، وفق مسؤول.

وسيطر التنظيم المتطرف على الرمادي قبل أن تستعيدها القوات العراقية بالكامل في التاسع من فبراير 2016.

وقال ضابط في الشرطة إن "رجلا يستقل دراجة نارية فجر نفسه امام حاجز مرور للشرطة" في الرمادي غرب بغداد.

واورد مصدر طبي ان "التفجير اسفر عن قتيل وعشرة جرحى".

وفي ديسمبر 2017، اعلن العراق "الانتصار" على تنظيم الدولة الاسلامية عبر استعادة كل المدن التي كان يسيطر عليها.

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