البرلمان الأوروبي يطالب بفرض عقوبات على رئيس فنزويلا

طالب النواب الأوروبيون، اليوم الخميس، بتوسيع العقوبات المفروضة على فنزويلا لتطاول الرئيس نيكولاس مادورو وحذروا من أن الاتحاد الأوروبي لن يعترف بالانتخابات في هذا البلد إلا اذا كانت حرة.

وطلب النواب الأوروبيون خلال جلسة حضرها كافة الأعضاء في ستراسبورج، بتأييد 480 نائبا ومعارضة 51 وامتناع 70 عن التصويت، "توسيع العقوبات على ابرز المسؤولين عن تفاقم الازمة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والانسانية اي الرئيس مادورو ونائبه طارق العسيمي" والمسؤولين العسكريين الرئيسيين.

وجاء في بيان للبرلمان أن "الاتحاد الأوروبي لن يعترف بالانتخابات إلا إذا كانت حرة ومنصفة".

واضاف البيان "الانتخابات الوحيدة التي سيعترف بها الاتحاد الاوروبي ومؤسساته بما في ذلك البرلمان هي انتخابات تقوم على جدول زمني انتخابي واقعي يتفق عليه في اطار حوار وطني بين كافة الاطراف المعنيين والاحزاب السياسية مع شروط مشاركة مماثلة للجميع تكون منصفة وشفافة".

ويتوقع ان تنظم انتخابات رئاسية مبكرة في 22 إبريل في فنزويلا لكن المعارضة لم تقرر بعد ما اذا كانت ستشارك.

والرئيس مادورو وريث الرئيس الراحل هوغو تشافيز مرشح في هذا الاقتراع.

وجاء الاعلان عن الانتخابات الرئاسية بعد فشل المفاوضات بين الحكومة والمعارضة حول تاريخها.

والثلاثاء اعلنت فيديريكا موغيريني وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي امام النواب "يجب عدم فرض ظروف اصطناعية للحد من مشاركة الاحزاب السياسية".

وتبنى البرلمان الاوروبي هذا القرار في اليوم الذي اعلنت المحكمة الجنائية الدولية انها بدأت "دراسة اولية" لارتكاب جرائم مفترضة ضد الانسانية في فنزويلا.