الشرطة البرازيلية تلقي القبض على برلماني لاتهامه بالفساد

ألقت الشرطة الفيدرالية البرازيلية القبض على عضو بالبرلمان في مطار ساو باولو الدولي للاشتباه في تورطه بتهم تتعلق بالفساد.

وصرحت الشرطة البرازيلية - حسبما ذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية اليوم الخميس - أن اعتقال العضو البرلماني يأتي على خلفية إدانته بالفساد من قبل محكمة فيدرالية ومطالبة المحكمة العليا خلال الأسبوع الجاري باعتقاله.

وأضافت أن اعتقال النائب جرى في المطار بعد وصوله البرازيل قادماً من الولايات المتحدة الأمريكية وبعد تغييره وجهته فجأة إلى العاصمة الباراجوية أسونسيون.

وأشارت (إيه بي سي نيوز) إلى أنه تم الحكم من قَبل على هذا النائب البرلماني بالسجن 5 أعوام و 3 أشهر ، إلا أنه ينكر هذه الاتهامات.