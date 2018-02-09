"أبو ساطي" رئيسا لـ"مديريات الصحة".. و"مسعود" وكيلا للشرقية

قالت مصادر بوزارة الصحة، إن الدكتور أحمد عماد الدين راضي وزير الصحة، أصدر قرارا بتولي الدكتور حسام أبو ساطي رئيسا لقطاع المديريات بوزارة الصحة.

وأضافت المصادر لـ"الوطن"، أن القرار شمل تعيين الدكتور هشام مسعود وكيلا لوزارة الصحة بالشرقية، وسبق أن شغل منصب وكيل مديرية الصحة بالدقهلية.

وأصدر وزير الصحة قرارا بأن تنشأ بكل إدارة مركزية بقطاع شؤون الأقاليم، إدارتين تختص إحداهما بالرقابة على مستلزمات وتجهيزات الطب العلاجي، والأخرى بالرقابة على الشؤون الوقائية بالمحافظات.