قناة النهار تحذف حلقة ريهام سعيد عن "خطف الطفلين" من "يوتيوب"

حذفت قناة النهار فيديو حلقة "خطف الأطفال"، من موقع القناة الرسمي على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"؟، وذلك بعدما وجهت النيابة العامة للإعلامية ريهام سعيد، الاتهام بالاشتراك مع معدة برنامجها والاتفاق مع شاب على خطف طفلين مقابل 150 ألف جنيه لكل طفل، على أن تبلغ السلطات وتنفرد بسبق إعلامي للبرنامج.

كما حذفت ريهام سعيد الحلقة بالكامل من صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" وكذالك الفيديوهات التي نشرتها للحلقة.

وعرضت سعيد خلال حلقة الإثنين 22/1/2018 عبر برنامجها "صبايا الخير"، المذاع عبر فضائية "النهار"، فيديو للحظة اتفاق شاب على بيع طفلين بادعاء أنهم مخطوفان من إحدى دور الأيتام، وأنه سيقوم ببيعهم لأسرة عربية تكفلهم، على أن يتقاسم الشاب المال مع دار الأيتام.

ويظهر الفيديو شخص يحكي عن الطفلين ويتفق على بيعهما لفتاة تدعى "غرام"، تعمل في إعداد برنامج "صبايا الخير".

وظهر الطفلان في الفيديو وهما يلعبان ويضحكان أثناء الاتفاق على صفقة بيع الطفلين، وهنا دخلت قوات الشرطة وألقت القبض عليه بكل شدة وعنف، بينما طمأنوا الطفلين واصطحبهما لقسم الشرطة الأزبكية.

وأجرت والدة أحد الطفلين اتصالا بالبرنامج وأكدت فيه أن ابنها وابن عمه تم خطفهما من أمام منزلهما بمنطقة السلام بالقاهرة، ووجهت شكرها لريهام سعيد وفريق برنامجها على جهودهم في إعادة الطفلين سالمين.

أما ريهام سعيد في ذات الحلقة فكانت غاضبة ومستنكرة لعدم تقديم الشكر لها من قيادات وزارة الداخلية، بسبب كشفها لعملية بيع الطفلين قبل توجيه اتهام رسمي لها بالوقوف والتحريض على الخطف، من أجل السبق الإعلامي.

وقالت: "العلاقات العامة لا تتعامل مع صبايا الخير أو لا تتعامل مع ريهام سعيد، بس إحنا لما بنطلب منهم حاجة هما مبيستجيبوش".

واستنكرت عدم اتصال أي من قيادات إدارة العلاقات العامة والإعلام بالداخلية، بها، لشكرها على مجهودها في القبض على العصابة وإرجاع الأطفال لذويهم.