تسجيل الدخول

الوطن

الناقد سمير الجمل: "أي رقاصة بتعمل أي حركة البلد كلها بتقف"

اليوم AM 06:34
كتب: أحمد حامد دياب
الناقد سمير الجمل: "أي رقاصة بتعمل أي حركة البلد كلها بتقف"

الراقصة جوهرة

علق الكاتب الصحفي والناقد الفني سمير الجمل، على الجدل الذي أثير حول الراقصة جوهرة، قائلا: "أنا هقول كلام يزعل الناس، وأنا شايف الراقصات الشرقيات بتوعنا عملوا مجدهم من التمثيل مش من الرقص".

وأضاف الجمل، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي معتز الدمرداش في برنامج "آخر النهار"، المُذاع عبر فضائية "النهار": "هي الست الراقصة من دول لما بتطلع بتبقى لابسة إيه؟، يعني عشان نتخانق على شورت ولا إيه".

وطالب الجمل بفض الاشتباك بين الراقصات والفنانات، قائلا: "أي راقصة بتعمل أي حركة هتلاقي البلد كلها وقفت، وده دليل اننا علمنا الناس الهيافة كمان، يعني هي البلد في سكة والناس دي واخدانا في سكة تانية، وإيه قيمة أو وزن الراقصة دي أو حجمها ـو وزنها الفني!".

أخبار متعلقة

بسمة وهبة عن الراقصة "جوهرة": "زي القمر ومدهشة بصراحة"

بسمة وهبة عن الراقصة "جوهرة": "زي القمر ومدهشة بصراحة"

أعربت الإعلامية بسمة وهبة، عن استعجابها من انشغال الرأي العام والبرامج التليفزيونية ومواقع التواصل الاجتماعي بالفنانة الروسية "جوهرة"
محامي "جوهرة": موكلتي دخلت مصر بشكل شرعي.. واحتجازها خطأ تم تداركه

محامي "جوهرة": موكلتي دخلت مصر بشكل شرعي.. واحتجازها خطأ تم تداركه

قال محمد صالح، محامى الراقصة الروسية "إيكتارينا أندريفا"، الشهيرة بـ"جوهرة"، إن موكلته دخلت البلاد بشكل رسمي عن طريق استقدام كان موجهًا لها بتصريح من وزارة القو
أول صور للراقصة "جوهرة" بعد خروها من قسم الجيزة

أول صور للراقصة "جوهرة" بعد خروها من قسم الجيزة

أول صور للراقصة "جوهرة" بعد خروها من قسم الجيزة
عاجل| إخلاء سبيل الراقصة "جوهرة" من قسم الجيزة

عاجل| إخلاء سبيل الراقصة "جوهرة" من قسم الجيزة

عاجل| إخلاء سبيل الراقصة "جوهرة" من قسم الجيزة
صورة جواز سفر الراقصة "جوهرة" وتأشيرة دخولها لمصر

صورة جواز سفر الراقصة "جوهرة" وتأشيرة دخولها لمصر

تنشر "الوطن" صورة جواز سفر الراقصة جوهرة وتأشيرة دخولها مصر، بعد أن تم القبض عليها من قبل مباحث الإدارة العامة لشرطة السياحة، بعد التحريات التي أجرتها مباحث...

أخبار قد تعجبك

التعليقات

أحدث الأخبار

ضبط 29 مشتبها بهم في حملات أمنية بالعريش

ضبط 29 مشتبها بهم في حملات أمنية بالعريش

تدمير سيارة هرب منها مسلح جنوب العريش

تدمير سيارة هرب منها مسلح جنوب العريش

الأرصاد: انخفاض درجات الحرارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 26 درجة

الأرصاد: انخفاض درجات الحرارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 26 درجة

سمير الجمل يتنقد الراقصات الأجنبيات: "هو إحنا محتاجين نستورد رقاصات؟"

سمير الجمل يتنقد الراقصات الأجنبيات: "هو إحنا محتاجين نستورد رقاصات؟"

الناقد سمير الجمل: "أي رقاصة بتعمل أي حركة البلد كلها بتقف"

الناقد سمير الجمل: "أي رقاصة بتعمل أي حركة البلد كلها بتقف"

اختيارات الوطن

"حافية القدمين".. "مروة" تحصل على المركز الأول في "ماراثون جري" بأسوان

"الأرصاد" تحذر من تخفيف الملابس.. وأمطار غزيرة الإثنين

"الأرصاد" تحذر من تخفيف الملابس.. وأمطار غزيرة الإثنين

أبطال «كتيبة الرفاعى» يتذكرونه فى معرض الكتاب: قائد ملهم وهب حياته لمصر

أبطال «كتيبة الرفاعى» يتذكرونه فى معرض الكتاب: قائد ملهم وهب حياته لمصر

أساتذة علم الاجتماع: طبقة الـVIP توغلت فى المجتمع بتشجيع من الدولة

أساتذة علم الاجتماع: طبقة الـVIP توغلت فى المجتمع بتشجيع من الدولة

سينما المرفهين: مقاعد مُريحة و«سراير» وبطاطين للاستمتاع بـ«دفء المشاهدة»

سينما المرفهين: مقاعد مُريحة و«سراير» وبطاطين للاستمتاع بـ«دفء المشاهدة»

الأكثر قراءة

عاجل