الناقد سمير الجمل: "أي رقاصة بتعمل أي حركة البلد كلها بتقف"

علق الكاتب الصحفي والناقد الفني سمير الجمل، على الجدل الذي أثير حول الراقصة جوهرة، قائلا: "أنا هقول كلام يزعل الناس، وأنا شايف الراقصات الشرقيات بتوعنا عملوا مجدهم من التمثيل مش من الرقص".

وأضاف الجمل، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي معتز الدمرداش في برنامج "آخر النهار"، المُذاع عبر فضائية "النهار": "هي الست الراقصة من دول لما بتطلع بتبقى لابسة إيه؟، يعني عشان نتخانق على شورت ولا إيه".

وطالب الجمل بفض الاشتباك بين الراقصات والفنانات، قائلا: "أي راقصة بتعمل أي حركة هتلاقي البلد كلها وقفت، وده دليل اننا علمنا الناس الهيافة كمان، يعني هي البلد في سكة والناس دي واخدانا في سكة تانية، وإيه قيمة أو وزن الراقصة دي أو حجمها ـو وزنها الفني!".