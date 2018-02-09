عاهل الأردن يبحث مع رئيس وزراء الهند النزاع "الإسرائيلي - الفلسطيني"

بحث العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني الجمعة في عمان مع رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي النزاع بين الفلسطينيين وإسرائيل، على ما أفاد بيان للديوان الملكي.

وبحسب البيان فإن الملك بحث مع مودي "التطورات المرتبطة بالقضية الفلسطينية، والدور الذي يقوم به الأردن في حماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، من منطلق الوصاية الهاشمية على هذه المقدسات".

واستعرض الجانبان "العلاقات المتينة بين البلدين، وآليات توسيع التعاون بينهما في مختلف المجالات".

واكد الملك "أهمية الدور الذي تقوم به الهند في ترسيخ الأمن والاستقرار ومكافحة التطرف" فيما اكد مودي "حرص بلاده على توطيد التعاون مع الأردن".

ومن المقرر ان يزور مودي بعد الاردن الاراضي الفلسطينية حيث يلتقي الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

ومفاوضات السلام بين اسرائيل والفلسطينيين متوقفة منذ سنوات، فيما من المقرر ان تطرح الادارة الأميركية خطة لاحياء عملية السلام بينهما العام الجاري.