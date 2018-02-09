تسجيل الدخول

الوطن

فرنسا تعبّر عن "ثقتها" بقدرة اليونان على الخروج من الأزمة

اليوم PM 07:07
كتب: أ ف ب
فرنسا تعبّر عن "ثقتها" بقدرة اليونان على الخروج من الأزمة

ناتالي لوازو

أعربت وزيرة الشؤون الأوروبية الفرنسية ناتالي لوازو، الجمعة، في أثينا عن "ثقة" فرنسا بقدرة اليونان على الخروج في أغسطس المقبل من الأزمة والحصول من الاوروبيين على تدابير لتخفيف ديونها.

وأكدت الوزيرة في مؤتمر صحفي "نثق في قدرة اليونان على الخروج كما هو متوقع هذا الصيف" في أغسطس، من البرنامج الثالث للقروض التي منحها اياها منذ 2010 الدائنون، الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي.

ولدى سؤالها عن التداعيات المحتملة لاضطراب أسواق المال والاسهم اثر عودة أثينا الى الأسواق، قالت "ليس هناك سبب لوضع خطط بديلة أو للذعر".

وأكدت أن الموقف الفرنسي المؤيد ل"معالجة طموحة" لمديونية اليونان، بات يلقى تاييدا "أكثر فأكثر" بين دول منطقة اليورو.

وذكرت لوازو بالاقتراح الفرنسي المواءمة بين "تسديد الديون اليونانية ومستوى النمو" الذي تم "تبنّيه" على المستوى الأوروبي" في يونيو الماضي.

وقالت "طالما ان اليونان تلتزم اصلاحات اساسية وشجاعة"، فان موقف فرنسا يبقى "معالجة المسالة بأقصى ما يكمن من الطموح".

وعبّر المفوض الأوروبي للاقتصاد بيار موسكوفيسي الخميس خلال زيارته أثينا، عن أمله في أن تتوصل دول منطقة اليورو الى اتفاق في يونيو حول "كيفية ادارة تدابير (تخفيف الديون اليونانية) على المدى المتوسط".

وتحدثت لوازو، التي تأتي زيارتها بعد ستة أشهر من زيارة الدولة التي قام بها الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الى اليونان، عن "التفاهم المشترك" بين باريس وأثينا حول مشروع اصلاح إدارة الاتحاد الاوروبي، خصوصا في مسألة وضع موازنة لمنطقة اليورو.

وأضافت "أستنتج أن هناك مقاربة مفتوحة ومن دون شك أكثر انفتاحا من المقاربة التي اعتمدت في الآونة الأخيرة من قبل برلين وهذا خبر سار".

وعبّر نظيرها اليوناني جورج كاتروغالوس، بعد لقائها صباح الجمعة، عن أمل اليونان في التوصل الى "توازن بين البعدين الاقتصادي والاجتماعي" في أوروبا.

وتقترح أثينا اضافة الى حقيبة وزارة المالية في الاتحاد الاوروبي، خلق حقيبة وزارية للحماية الاجتماعية.

أخبار متعلقة

خبراء أسواق المال: التقلبات عادت وعلى المستثمرين تقبل الأمر

خبراء أسواق المال: التقلبات عادت وعلى المستثمرين تقبل الأمر

أرجع خبراء أسواق المال موجة الخسائر الكبيرة التي شهدتها الأسواق العالمية خلال جلسات تداولات الأيام القليلة الماضية إلى مخاوف المستثمرين من اتجاه البنك الفيدرالي
تراجع حاد في أسواق المال في آسيا بعد "وول ستريت"

تراجع حاد في أسواق المال في آسيا بعد "وول ستريت"

تسجل أسواق المال في آسيا، اليوم، تراجعا حادا متأثرة بانخفاض وول ستريت، حيث سادت حالة من الهلع بين المستثمرين بعد أشهر من الارتفاع في بورصة نيويورك
تعرف إلى الرئيس الفرنسي الذي غنى له الشيخ إمام وأحمد فؤاد نجم

تعرف إلى الرئيس الفرنسي الذي غنى له الشيخ إمام وأحمد فؤاد نجم

الرئيس الفرنسي، الذي وُلِد في 2 فبراير عام 1926، تولى الرئاسة الفرنسية من عام 1974 وحتى 1981، وكان يبلغ من العمر 55 عامًا فقط عندما ترك منصبه.
الرئيس الفرنسي: استقرار ليبيا أمر مهم للمنطقة

الرئيس الفرنسي: استقرار ليبيا أمر مهم للمنطقة

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن استقرار ليبيا أمر مهم لاستقرار المنطقة.
الرئيس الفرنسي يحذر تركيا من "اجتياح" سوريا

الرئيس الفرنسي يحذر تركيا من "اجتياح" سوريا

حذّر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، تركيا من أي محاولة "لاجتياح" سوريا، أمس، بعد الهجوم الذي ينفذه الجيش التركي

أخبار قد تعجبك

التعليقات

أحدث الأخبار

الرئيس الفلبيني: لا أخضع لاختصاص المحكمة الجنائية الدولية

الرئيس الفلبيني: لا أخضع لاختصاص المحكمة الجنائية الدولية

نداء شرارة بعد ألبومها الجديد: أتمنى البقاء بنفس الحماس لإكمال المشوار

نداء شرارة بعد ألبومها الجديد: أتمنى البقاء بنفس الحماس لإكمال المشوار

مصادر: مد التعاقد بين السيد البدوي وشركة تواصل 3 أشهر أخرى

مصادر: مد التعاقد بين السيد البدوي وشركة تواصل 3 أشهر أخرى

الاتحاد الأوروبي: المرحلة الانتقالية في إطار "بريكست" ليست أكيدة

الاتحاد الأوروبي: المرحلة الانتقالية في إطار "بريكست" ليست أكيدة

"العربية": حزب الله يمد شبكاته جنوبا.. ووزارة الطاقة بلبنان تبارك

"العربية": حزب الله يمد شبكاته جنوبا.. ووزارة الطاقة بلبنان تبارك

اختيارات الوطن

انطلاق عملية تطهير مصر من «أعداء الحياة»

انطلاق عملية تطهير مصر من «أعداء الحياة»

5 خطوات فعالة يستخدمها الأطباء النفسيين للتخلص من الضغوط اليومية

5 خطوات فعالة يستخدمها الأطباء النفسيين للتخلص من الضغوط اليومية

العثور على جثة مواطن مصري في ليبيا بعد عامين من اختفائه

العثور على جثة مواطن مصري في ليبيا بعد عامين من اختفائه

"حافية القدمين".. "مروة" تحصل على المركز الأول في "ماراثون جري" بأسوان

مصر و السودان تاريخ من الأخوة

مصر و السودان تاريخ من الأخوة

الأكثر قراءة

عاجل