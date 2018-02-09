فرنسا تعبّر عن "ثقتها" بقدرة اليونان على الخروج من الأزمة

أعربت وزيرة الشؤون الأوروبية الفرنسية ناتالي لوازو، الجمعة، في أثينا عن "ثقة" فرنسا بقدرة اليونان على الخروج في أغسطس المقبل من الأزمة والحصول من الاوروبيين على تدابير لتخفيف ديونها.

وأكدت الوزيرة في مؤتمر صحفي "نثق في قدرة اليونان على الخروج كما هو متوقع هذا الصيف" في أغسطس، من البرنامج الثالث للقروض التي منحها اياها منذ 2010 الدائنون، الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي.

ولدى سؤالها عن التداعيات المحتملة لاضطراب أسواق المال والاسهم اثر عودة أثينا الى الأسواق، قالت "ليس هناك سبب لوضع خطط بديلة أو للذعر".

وأكدت أن الموقف الفرنسي المؤيد ل"معالجة طموحة" لمديونية اليونان، بات يلقى تاييدا "أكثر فأكثر" بين دول منطقة اليورو.

وذكرت لوازو بالاقتراح الفرنسي المواءمة بين "تسديد الديون اليونانية ومستوى النمو" الذي تم "تبنّيه" على المستوى الأوروبي" في يونيو الماضي.

وقالت "طالما ان اليونان تلتزم اصلاحات اساسية وشجاعة"، فان موقف فرنسا يبقى "معالجة المسالة بأقصى ما يكمن من الطموح".

وعبّر المفوض الأوروبي للاقتصاد بيار موسكوفيسي الخميس خلال زيارته أثينا، عن أمله في أن تتوصل دول منطقة اليورو الى اتفاق في يونيو حول "كيفية ادارة تدابير (تخفيف الديون اليونانية) على المدى المتوسط".

وتحدثت لوازو، التي تأتي زيارتها بعد ستة أشهر من زيارة الدولة التي قام بها الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الى اليونان، عن "التفاهم المشترك" بين باريس وأثينا حول مشروع اصلاح إدارة الاتحاد الاوروبي، خصوصا في مسألة وضع موازنة لمنطقة اليورو.

وأضافت "أستنتج أن هناك مقاربة مفتوحة ومن دون شك أكثر انفتاحا من المقاربة التي اعتمدت في الآونة الأخيرة من قبل برلين وهذا خبر سار".

وعبّر نظيرها اليوناني جورج كاتروغالوس، بعد لقائها صباح الجمعة، عن أمل اليونان في التوصل الى "توازن بين البعدين الاقتصادي والاجتماعي" في أوروبا.

وتقترح أثينا اضافة الى حقيبة وزارة المالية في الاتحاد الاوروبي، خلق حقيبة وزارية للحماية الاجتماعية.