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الوطن

"مياه القليوبية": لجان تحصيل المتأخرات لا علاقة لها بشكاوى المواطنين

اليوم PM 07:18
كتب: حسن صالح
"مياه القليوبية": لجان تحصيل المتأخرات لا علاقة لها بشكاوى المواطنين

المهندس مصطفي مجاهد

نفت شركة مياه القليوبية في بيان رسمي ما تردد من أهالي قرية كفر الجزار مركز بنها إرسال الشركة لجان لتحصيل متأخرات العملاء، ورفع العدادات ردًا على شكوى المواطنين من جودة مياه الشرب.

وأفادت الشركة في بيانها أن أعمال لجنة تحصيل المتأخرات بجميع مدن وقرى المحافظة، قد بدأت أعمالها منذ أكثر من أربعة أشهر لتحصيل متأخراتها لدى العملاء.

وأكدت الشركة في البيان أنه في حالة تعثر بعض العملاء في سداد قيمة فواتير المياه تقسط الشركة المديونية للعملاء، وبهذا يكون لا علاقة للجنة بشكوى المواطنين. 

وحول شكوى أهالي القرية من جودة مياه الشرب بالقرية، أفادت الشركة في بيانها بإنه فور بالشكوى أرسلت الشركة فريق متخصص من قطاع المعامل والجودة للتأكد من سلامة ومأمونية المياه حيث جاءت نتيجة العينات مطابقة للمعايير.

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