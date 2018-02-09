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الوطن

ضبط عامل تعدى بالضرب على صاحب مقهى بواسطة حديدة لتحرشه بزوجته بالمحلة

اليوم PM 07:26
كتب: أحمد فتحي
ضبط عامل تعدى بالضرب على صاحب مقهى بواسطة حديدة لتحرشه بزوجته بالمحلة

ضبط عامل تعدي بالضرب على صاحب مقهي بواسطة حديده لتحرشه بزوجته بالمحلة

تمكنت المباحث الجنائية بالغربية، اليوم، من إلقاء القبض على عامل تعدى بالضرب على ابنة عمه صاحب مقهى باستخدام أداة حديدية لتحرشه بزوجته بعدما استتدرجه لمنزله بنطاق دائرة مركز المحلة الكبرى.

وتلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، إخطارًا من العقيد علاء الغرباوي مأمور مركز المحلة يفيد بورود بلاغ من مستشفى المحلة العام يفيد بوصول "ع.م.ا"، 45 سنة، صاحب مقهى، مصاب بكسور بالساقين وكسور بأصابع اليدين.

وكشفت التحريات الأمنية التي أجراها اللواء أيمن لقية مدير المباحث الجنائية بالغربية، أن مرتكب الواقعة، "م.ع.ع"، 31 سنة، لقيام ابن عم المجني عليه لتحرشه بزوجته "د.ا.د" 22 سنة، ربة منزل.

وبتقنين الإجراءات الأمنية وبإعداد الأكمنة الثابتة والمتحركة تمكن العقيد محمد عمارة رئيس فرع البحث الجنائي بالمحلة وسمنود وقوات من الشرطة السرية والنظامية من ضبط المتهم.

وقرر تحرش المصاب بزوجته وأنه دائم الاتصال بها، وعند علمه بذلك طلب من زوجته التجاوب معه واستدراجه للمنزل، وعقب وصول الأخير للمنزل تعدى عليه وإحداث إصابته، وبسؤال زوجته أيدت ما روى زوجها.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة، وتحرر المحضر 9930 جنح مركز المحلة، وأخطرت النيابة العامة التحقيق في الحادث.

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