الرئاسة: ما يحدث في سيناء نتيجة لجهد عسكري مبذول خلال الفترة الماضية

قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن ما يحدث في شمال سيناء الآن هو استخدام القوة الغاشمة في مواجهة الإرهاب كما ذكر الرئيس عبد الفتاح السيسي من قبل.

وأضاف "راضي"، خلال مداخلة هاتفية على قناة "تن" أن عملية سيناء اليوم هي نتاج لجهد عسكري مبذول خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى أن ما حدث اليوم هو نتيجة لنجاحات تم تحقيقها في الماضي.

وأعلن العقيد تامر الرفاعي المتحدث باسم القوات المسلحة، بدء تنفيذ خطة المجابهة الشاملة للتنظيمات الإرهابية والإجرامية، اليوم، في شمال ووسط سيناء ومناطق أخرى بدلتا مصر والظهير الصحراوي غرب وادي النيل بالتعاون مع قوات الشرطة، في إطار التكليف الصادر من الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقال السيسي، عبر صفحته الرسمية على "فيس بوك"، إنه يتابع بفخر بطولات أبنائه من القوات المسلحة والشرطة، لتطهير أرض مصر الغالية من العناصر الإرهابية أعداء الحياة.

وأكد مصدر أمني في وزارة الداخلية، لـ"الوطن"، رفع حالة الاستنفار والتأهب الأمني للدرجة القصوى في جميع المحافظات، واتخاذ التدابير الاحترازية التي من شأنها حفظ الأمن في ربوع البلاد، وخصوصا في ظل الحرب الشرسة التي تخوضها قوات الشرطة بالتنسيق مع رجال القوات المسلحة، لاقتلاع جذور الإرهاب البغيض.