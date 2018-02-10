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الوطن

أسامة كمال للمصريين: اقفوا ورا الجيش ومتسمعوش كلام "رابعة"

اليوم AM 03:36
كتب: شريف سليمان
أسامة كمال للمصريين: اقفوا ورا الجيش ومتسمعوش كلام "رابعة"

أسامة كمال

أعلن الإعلامي أسامة كمال تأييده للمعركة الشاملة التي تنفذها القوات المسلحة بالتعاون مع قوات الشرطة، والتي انطلقت، أمس الجمعة، للقضاء على الإرهاب في سيناء.

وقال "كمال" خلال تقديمه برنامج "مساء دي إم سي"، على فضائية "دي إم سي": "الحرب على الإرهاب فرض عين على الجيش والشرطة، وفرض كفاية على المصريين". 

وأضاف: "لكن المصري كمان عندي فرض عين، إنه ميديش فرصة لإرهابي يسكن جنبه بحجة إنه راجل محترم، لازم نواجه الإرهاب في الشارع والعمارة ومنسكتش عن حاجة شاكين فيها". 

وتابع: "نقف ورا ولادنا في سيناء، ومنسمعش الدعاية المضادة بصوابع رابعة، ونثق إن مفيش ضرب عشوائي، لأن عمليات مكافحة الإرهاب هي عمليات جراحية أُجريت بمشرط حفاظًا على أرواح المصريين". 

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